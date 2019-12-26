"Розрахунку не було!" Ексглава МЗС Австрії розповіла, як запросила Путіна на весілля

Колишня очільниця Міністерства закордонних справ Австрії Карін Кнайсль зізналася, що покликала президента Росії Володимира Путіна на своє весілля в серпні 2018-го без будь-якого розрахунку.
І в підсумку вийшла весела урочиста подія. Таку заяву через півтора року після події вона зробила в рамках проєкту "РИА Новости", який росЗМІ присвятило 20-річчю Путіна на чолі країни.
"Розрахунку не було. Це було спонтанне запрошення, я не знала, чи прийме він його... І коли він погодився, я знала, що мені особисто варто очікувати сильної реакції", – зізналася ексчиновниця.
Карін Кнайсль і Володимир Путін
Gazeta Wyborcza
За її словами, саме завдяки появі глави РФ у неї вийшло веселе й особливе свято, якому не було рівних.
"Я була на багатьох нудних весіллях і можу сказати, що моє була найвеселішим і найкрасивішим із них. Президент Путін створив такий настрій музикою, з якою він приїхав, тим, що просто спонтанно разом із нами святкував, станцював, вимовив від себе особисто дуже приємну, милу промову – все це важливі моменти, яких я не хотіла б позбутися і, думаю, гості на моєму весіллі теж", – висловилася Кнайсль.
Путін на весіллі Кнайсль
Telegram-канал RIA_Kremlinpool
Як повідомляв OBOZREVATE :
Президент РФ Володимир Путін відвідав 18 серпня весілля Кнайсль до переговорів із канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Це викликало справжній скандал у політичній спільноті. Через запрошення російського лідера Кнайсль пропонували піти у відставку.
В результаті Путін запізнився на церемонію, незважаючи на те, що для нього перекрили трасу.
Також він привіз із собою як подарунок козаків, які зазнали критики в мережі.
Пізніше Карін Кнайсль розповіла, які взаємини пов'язують її з Путіним.
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