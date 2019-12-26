"Розрахунку не було!" Ексглава МЗС Австрії розповіла, як запросила Путіна на весілля

Колишня очільниця Міністерства закордонних справ Австрії Карін Кнайсль зізналася, що покликала президента Росії Володимира Путіна на своє весілля в серпні 2018-го без будь-якого розрахунку.

І в підсумку вийшла весела урочиста подія. Таку заяву через півтора року після події вона зробила в рамках проєкту "РИА Новости", який росЗМІ присвятило 20-річчю Путіна на чолі країни.

"Розрахунку не було. Це було спонтанне запрошення, я не знала, чи прийме він його... І коли він погодився, я знала, що мені особисто варто очікувати сильної реакції", – зізналася ексчиновниця.

Карін Кнайсль і Володимир Путін Gazeta Wyborcza

За її словами, саме завдяки появі глави РФ у неї вийшло веселе й особливе свято, якому не було рівних.

"Я була на багатьох нудних весіллях і можу сказати, що моє була найвеселішим і найкрасивішим із них. Президент Путін створив такий настрій музикою, з якою він приїхав, тим, що просто спонтанно разом із нами святкував, станцював, вимовив від себе особисто дуже приємну, милу промову – все це важливі моменти, яких я не хотіла б позбутися і, думаю, гості на моєму весіллі теж", – висловилася Кнайсль.

Путін на весіллі Кнайсль Telegram-канал RIA_Kremlinpool

Як повідомляв OBOZREVATE :

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