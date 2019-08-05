"Розпуста!" В "ДНР" зганьбилися вульгарною витівкою на фестивалі

У "ДНР" в місті Кіровське пройшов молодіжний фестиваль "Молода гвардія", який обурив мережу дивними постановками з рабами в стилі БДСМ.

На захід звернув увагу журналіст Денис Казанський. Він опублікував яскраві кадри в Twitter.

"У "ДНР" провели молодіжний фестиваль "Молода гвардія". Ось декілька кадрів із цього цікавого дійства. Добре вийшло, але було б краще, якби замість дівчини був Пушилін", – прокоментував провокаційні знімки Казанський.

Один із терористів "ДНР" назвав подію розпустою.

У ДНР провели молодіжний фестиваль "Молода гвардія". Ось кілька кадрів з цього цікавого дійства.



Добре вийшло, але було б краще, якби замість дівчини був Пушилін Денис Володимирович. pic.twitter.com/4vwI12r22R - Денис Казанський (@den_kazansky) August 4, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що на окупованому Донбасі дітей і підлітків активно готують у терористи. На території так званих республік створені різні військово-патріотичні рухи. А школярі й навіть вихованці дитячих садів беруть участь у змаганнях і різних зборах, де їх вчать стрільбі й метанню гранат.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!