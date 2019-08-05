"Розпуста!" В "ДНР" зганьбилися вульгарною витівкою на фестивалі

У "ДНР" в місті Кіровське пройшов молодіжний фестиваль "Молода гвардія", який обурив мережу дивними постановками з рабами в стилі БДСМ.
На захід звернув увагу журналіст Денис Казанський. Він опублікував яскраві кадри в Twitter.
"У "ДНР" провели молодіжний фестиваль "Молода гвардія". Ось декілька кадрів із цього цікавого дійства. Добре вийшло, але було б краще, якби замість дівчини був Пушилін", – прокоментував провокаційні знімки Казанський.
Один із терористів "ДНР" назвав подію розпустою.
У ДНР провели молодіжний фестиваль "Молода гвардія". Ось кілька кадрів з цього цікавого дійства.- Денис Казанський (@den_kazansky) August 4, 2019
Добре вийшло, але було б краще, якби замість дівчини був Пушилін Денис Володимирович. pic.twitter.com/4vwI12r22R
# Гау : "Я не можу собі уявити щоб це відбулося при Захарченко, при ньому б ці люди дружно рили окопи, і не третю лінію оборони, а на самому вістрі" # ойвсе https://t.co/aTq6XHsyi6 # Зуївка # молодаягвардія pic.twitter.com/WUpLGSGZSI- Necro Mancer (@ 666_mancer) August 4, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що на окупованому Донбасі дітей і підлітків активно готують у терористи. На території так званих республік створені різні військово-патріотичні рухи. А школярі й навіть вихованці дитячих садів беруть участь у змаганнях і різних зборах, де їх вчать стрільбі й метанню гранат.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!