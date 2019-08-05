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"Розпуста!" В "ДНР" зганьбилися вульгарною витівкою на фестивалі

1.1т Читати матеріал російською

У "ДНР" в місті Кіровське пройшов молодіжний фестиваль "Молода гвардія", який обурив мережу дивними постановками з рабами в стилі БДСМ.

На захід звернув увагу журналіст Денис Казанський. Він опублікував яскраві кадри в Twitter.

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"У "ДНР" провели молодіжний фестиваль "Молода гвардія". Ось декілька кадрів із цього цікавого дійства. Добре вийшло, але було б краще, якби замість дівчини був Пушилін", – прокоментував провокаційні знімки Казанський.

Один із терористів "ДНР" назвав подію розпустою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що на окупованому Донбасі дітей і підлітків активно готують у терористи. На території так званих республік створені різні військово-патріотичні рухи. А школярі й навіть вихованці дитячих садів беруть участь у змаганнях і різних зборах, де їх вчать стрільбі й метанню гранат.

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Особа
Денис Казанський
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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