Розпече до +30: синоптик попередила про повернення спеки в Україну

В Україну в середу, 7 серпня, прийде спека. Температура досягне +30 градусів і лише на сході країни очікується до +26.

"Короткочасні дощі з грозами 7 серпня будуть локально ганяти по заходу і півночі. У центральних областях, на півдні та сході буде сухо і сонячно", – повідомила на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталія Діденко.

Вітер прийде з південного заходу і буде помірним. Сильніший очікується у західних областях.

"У Києві в середу – вже літо! Завтра протягом дня очікується +26... +28 градусів. Дощ і гроза в столиці ймовірні, візьміть парасольки. У четвер у більшості областей України спека посилиться, а ось на заході трохи ослабне", – розповіла синоптик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик дав прогноз на серпень в Україні, заявивши, що пекельну спеку в країні змінить холод.

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