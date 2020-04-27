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27 квітня • оновлено в 12:17
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Розноситься попіл із радіацією? Названо небезпечний наслідок пожеж у Чорнобильській зоні

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Незважаючи на те, що недавні масштабні пожежі в Чорнобильській зоні не зачепили ґрунти, у яких поховано більшість небезпечних речовин, радіоактивна ситуація в зоні опинилася під загрозою.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів заступник директора Чорнобильського центру з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів і радіоекології Сергій Гащак.

"Рослинність цього регіону є ніби фізичним бар'єром для поширення радіонуклідів. А через пожежі відбулася дестабілізація. Після горіння на землі залишився попіл, він радіоактивний, із високою концентрацією стронцію та цезію. Навіть невеликий невеликий вітер може здійняти цей попіл і рознести на десятки кілометрів", – зазначив він.

Розноситься попіл із радіацією? Названо небезпечний наслідок пожеж у Чорнобильській зоні

За словами фахівця, ситуація в Чорнобилі покращиться з відновленням рослинності, але на це знадобиться багато років. А зараз ліс мертвий і він аж ніяк не гарантує безпеки, ба більше, може стати причиною нових пожеж.

Він підкреслив, що до лісу потрібно ставитися з великою увагою, контролювати ділянки, щоб не утворилися нові місця займання, а також діяти на випередження.

"Якщо цього не робити, ми просто спалимо всю зону. Стоїть суха погода, відбуваються зміни клімату, тому потрібно бути дуже пильними", – додав Гащак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, однією з причин масштабної пожежі в Чорнобильській зоні можуть бути навмисні підпали. У ДСНС зазначають, що осередків загорянь було декілька, і всі вони перебували на великій відстані одне від одного.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Пожежа в зоні ЧАЕС
Місце
Україна Чорнобиль
Тег
пожежа
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Писта ок ра ине...)))
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