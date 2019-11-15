У розмові Трампа про Україну знайшли ще один "російський слід"

Розмову між послом США у ЄС Гордоном Сондлендом, який перебував в Україні, та президентом Дональдом Трампом могли прослуховувати служби розвідки багатьох країн, зокрема Росії.

Про це заявили декілька колишніх американських чиновників, повідомляє CNN. Розмова відбулася влітку 2019 року по телефону.

"Якщо це правда, той дзвінок є грубим порушенням традиційних практик контррозвідки, про які представники національної безпеки неодноразово повідомляють всім – зокрема послам політичного призначення, таким як Сондленд", – поділився думкою колишній офіцер ЦРУ Марк Полімеропулос, який наглядав за операціями у Європі та РФ, перш ніж піти у відставку цього літа.

Дональд Трамп

За його словами, за свою кар'єру він не може пригадати, коли посол у контррозвідувальному середовищі, як Київ, мав би таку незахищену розмову з президентом.

"Це просто не має відбуватися", – сказав офіцер у відставці.

Зі свого боку провідний американський дипломат в Україні Білл Тейлор, під час першого публічного слухання про імпічмент американського лідера 13 листопада, розповів, що член його штабу, який супроводжував Сондленда на зустрічах у Києві, бачив, як він здійснював дзвінок Трампу зі свого мобільного телефона. А також підслухав, як президент запитував у посла про певні "розслідування".

Поки залишається незрозумілим, чи був зашифрований мобільний телефон Сондленда. Однак чинні та колишні урядові чиновники США зазначають, що американські посли зазвичай не мають подібного захисту на своїх ґаджетах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, посол США в ЄС Гордон Сондленд зізнався, що сказав одному з українських чиновників, що надання військової допомоги залежить від розслідування Києвом справи проти політичного опонента Дональда Трампа Джо Байдена.

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