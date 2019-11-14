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14 листопада • оновлено в 17:15
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"Розграбовано й вивезено кураторами РФ!" Жителі "ДНР" запанікували через порядки окупантів

2.8т
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Терористи невизнаної "ДНР" продовжують розкрадати і розвалювати окупований Донбас, внаслідок чого великі заводи перестають функціонувати, а місцеві жителі залишаються без роботи.

На порядки окупаційної влади люди скаржаться у соцмережах. Скриншотом такого повідомлення поділився у Twitter журналіст Денис Казанський.

"Ще мінус один завод у Донецьку. Будні "русского міра", – прокоментував він.

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Жителі "ДНР" запанікували через порядки окупантів

Жителі "ДНР" запанікували через порядки окупантів

narodna-pravda.ua

Зокрема, цього разу в "ДНР" вирішили законсервувати Донецький завод високовольтних опор (ДЗВО). Підприємство нібито припинить роботу з 24 грудня.

"А що ж тут не припинить свого існування? Все! Розграбовано й вивезено мерзотниками кураторами все в ЕРЕФ", – обурюються у місцевих соцмережах.

Зазначається, що працівників планують звільнити, але відповідної роботи за фахом окупаційна влада їм не надасть.

"Всіх робітників звільняють, люди і їхні сім'ї залишаються без засобів на існування. Альтернативної роботи для трудівників у "ДНР" немає. Люди будуть змушені шукати роботу за межами "республіки", – йдеться у повідомленні.

Скриншот

Скриншот

Зауважимо, що ДЗВО – це один із великих заводів із виготовлення металевих конструкцій і опор високовольтних ліній, які експлуатуються у 35 країнах близького і далекого закордону, зокрема в Європі, Африки, Азії, Америці.

Водночас підписники Казанського в коментарях до посту підкреслили, нібито раніше сепаратисти самі підтверджували, що металургійні заводи на ОРДЛО ледве функціонують "для галочки".

Скриншот

Скриншот

twitter.com/den_kazansky

Скриншот

Скриншот

twitter.com/den_kazansky

Скриншот

Скриншот

twitter.com/den_kazansky

Скриншот

Скриншот

twitter.com/den_kazansky

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителі ОРДЛО поскаржилися в соцмережах, що на деяких підприємствах у окупованому Алчевську працівникам упродовж декількох місяців не видають зарплат. А замість зароблених грошей пропонують оформляти кредити, до того ж, під високі ставки.

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Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Діна Баронова Діна Баронова
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна Донецьк
Теги
ОРДЛО терористи "ДНР"
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Перов Василий
Перов Василий
До чегож Обосс считает своих читателей рогулей дябилами)) Да в принципе он прав... Как можно ставить фото бабок с российскими флагами на заднем плане и писать что люди против Русского мира?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Зачем нам рухлядь с бывшей территории Украины?
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Да в Украине тоже вся промышленность остановлена. Так в ОРДЛО оккупанты и ждать хорошего от них по умолчанию не приходится. А как с родной укр-властью, которая точно также провела деиндустриализацию и уничтожила всю промышленность страны. Получается они хуже оккупантов.
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Pavlov Pavel, убейся
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