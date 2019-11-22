Грабіж кораблів: з'ясувалося, що Росія зробила з трусами українських моряків

У Росії заявили, що деякі особисті речі українських моряків на захоплених в Керченській протоці кораблях "згнили через вогкість".

Про це повідомив адвокат українських моряків Микола Полозов в ефірі ObozTV. Зокрема, мова йде про предмети одягу (в тому числі нижню білизну) – кораблі "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу" повернулися в Україну повністю розграбованими.

Російські слідчі пояснили адвокату, що вони знищили речі, які згнили.

"Як мені пояснили слідчі, через вологість і умови утримання – кораблі були без догляду – частина речей, які там залишилися, були дуже сильно пошкоджені... Простіше кажучи, деякі предмети одягу згнили. Тому вони не стали їх віддавати, а знищили", – розповів Полозов.

Він уточнив, що кораблі близько 10 місяців перебували фактично без нагляду: "Їх пришвартували в Керчі, де прикордонний мол. Провели на них якісь слідчі дії, вилучили все, що необхідно. І вони ось так і стояли".

Повернуті кораблі в Очакові president.gov.ua

Полозов нагадав, що серед офіційно вилучених речей – всі боєприпаси, особиста стрілецька зброя і штатне озброєння (автомати Калашникова, пістолети, гранати), а також мобільні телефони, комп'ютери та флеш-накопичувачі моряків.

Крім того, росіяни вилучили радіонавігаційне обладнання.

"Там американська система встановлена. На мій погляд, вона може становити інтерес для російських військових. Тобто це вже область промислової або військової розвідки", – додав Полозов.

Повернуті кораблі в Очакові president.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL:

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