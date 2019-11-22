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22 листопада • оновлено в 23:00
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Грабіж кораблів: з'ясувалося, що Росія зробила з трусами українських моряків

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У Росії заявили, що деякі особисті речі українських моряків на захоплених в Керченській протоці кораблях "згнили через вогкість".

Про це повідомив адвокат українських моряків Микола Полозов в ефірі ObozTV. Зокрема, мова йде про предмети одягу (в тому числі нижню білизну) – кораблі "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу" повернулися в Україну повністю розграбованими.

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Російські слідчі пояснили адвокату, що вони знищили речі, які згнили.

"Як мені пояснили слідчі, через вологість і умови утримання – кораблі були без догляду – частина речей, які там залишилися, були дуже сильно пошкоджені... Простіше кажучи, деякі предмети одягу згнили. Тому вони не стали їх віддавати, а знищили", – розповів Полозов.

Він уточнив, що кораблі близько 10 місяців перебували фактично без нагляду: "Їх пришвартували в Керчі, де прикордонний мол. Провели на них якісь слідчі дії, вилучили все, що необхідно. І вони ось так і стояли".

Повернуті кораблі в Очакові

Повернуті кораблі в Очакові

president.gov.ua

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Полозов нагадав, що серед офіційно вилучених речей – всі боєприпаси, особиста стрілецька зброя і штатне озброєння (автомати Калашникова, пістолети, гранати), а також мобільні телефони, комп'ютери та флеш-накопичувачі моряків.

Крім того, росіяни вилучили радіонавігаційне обладнання.

"Там американська система встановлена. На мій погляд, вона може становити інтерес для російських військових. Тобто це вже область промислової або військової розвідки", – додав Полозов.

Повернуті кораблі в Очакові

Повернуті кораблі в Очакові

president.gov.ua

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Повернення українських кораблів Росією Новини ObozTV Російсько-український конфлікт Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Микола Полозов
Місце
Україна
Теги
Керченська протока полонені моряки
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
А про гальюны? Де гальюны? Напистели опять рагули?
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Домбровска Катерина, это твой рот прогнил от множественных минетов . Видимо дешевая ..на обочине зарабатываешь?
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Бабаев Бабай, так тоже сгнили, наверное, от сырости.... ))))) Раиссяне врут - как дышат. Такой вот гнилой народец, поэтому у них всё и гниет )))).
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