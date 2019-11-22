Грабіж кораблів: з'ясувалося, що Росія зробила з трусами українських моряків

У Росії заявили, що деякі особисті речі українських моряків на захоплених в Керченській протоці кораблях "згнили через вогкість".
Про це повідомив адвокат українських моряків Микола Полозов в ефірі ObozTV. Зокрема, мова йде про предмети одягу (в тому числі нижню білизну) – кораблі "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу" повернулися в Україну повністю розграбованими.
Російські слідчі пояснили адвокату, що вони знищили речі, які згнили.
"Як мені пояснили слідчі, через вологість і умови утримання – кораблі були без догляду – частина речей, які там залишилися, були дуже сильно пошкоджені... Простіше кажучи, деякі предмети одягу згнили. Тому вони не стали їх віддавати, а знищили", – розповів Полозов.
Він уточнив, що кораблі близько 10 місяців перебували фактично без нагляду: "Їх пришвартували в Керчі, де прикордонний мол. Провели на них якісь слідчі дії, вилучили все, що необхідно. І вони ось так і стояли".
Повернуті кораблі в Очакові
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Полозов нагадав, що серед офіційно вилучених речей – всі боєприпаси, особиста стрілецька зброя і штатне озброєння (автомати Калашникова, пістолети, гранати), а також мобільні телефони, комп'ютери та флеш-накопичувачі моряків.
Крім того, росіяни вилучили радіонавігаційне обладнання.
"Там американська система встановлена. На мій погляд, вона може становити інтерес для російських військових. Тобто це вже область промислової або військової розвідки", – додав Полозов.
Повернуті кораблі в Очакові
president.gov.ua
Як писав OBOZREVATEL:
18 листопада 2019 року Росія передала Україні військові кораблі, захоплені поблизу Керченської протоки в листопаді 2018 року. Катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" повернулися в напіврозібраному стані та без бойового запасу.
Колишній військовий прокурор Анатолій Матіос оприлюднив повний перелік майна, яке було вкрадено. Крім обладнання, зброї і документації, це вогнегасники, ліхтарі, кухонна плита і ... унітази.
Український моряк Андрій Ейдер заявив, що росіяни вкрали навіть вживані труси.
Президент України Володимир Зеленський пообіцяв звернутися до російської сторони з метою повернути обладнання.
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