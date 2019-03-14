Роздягнувся і відразу в воду! Одеський герой розповів, як врятував маму з дитиною

В Одесі 30-річний киянин Олександр Крамар врятував маму з дитиною, яких ураганний вітер жбурнув з пірсу в море.

Журналісти знайшли героя, який кинувся в холодну воду, рятуючи чужі життя. Про це сказано в сюжеті ТСН.

Крамар розповів, що приїхав в Одесу на відпочинок і як раз катався на велосипеді по пляжу, коли побачив, що сталося лихо. Він швидко зняв одяг і стрибнув у море і виштовхав на поверхню жінку, а потім виніс на руках і дитини. Вже на пірсі йому допомогли два підлітка.

"Я стартував, 200 метрів пробіг, роздягнувся, відразу в воду. Швидко дістали дитину, дуже швидко це відбувалося ... Я допомагав, це була командна робота. Я допоміг в воді, а основну роботу люди на пірсі робили. Герої вони, не я. вони витягли, почали зігрівати, а далі ми з мамою почали вибиратися", – згадував чоловік.

Олександр Крамар ТСН

Також герой підкреслив, що далеко не всі присутні на пляжі були готові надати допомогу в такій ситуації. Але він подякував тим, хто допоміг йому врятувати йому жінку з дитиною.

"Вірте в людей, творіть добро", – додав Крамар.

Олександр Крамар ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі коляску з дитиною здуло в крижане море.

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