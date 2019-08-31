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Росіянка влаштувала істерику на борту туристичного літака: відео з салону

4.2т Читати матеріал російською

Пасажирка з Росії з аерофобією закотила істерику на борту літака, який повинен був летіти з Петербурга у Анталію.

Їй довелося викликати лікаря і виводити з салону. Про це повідомив Telegram-канал Life Shot.

Сам рейс в результаті затримали. У ролику, опублікованому в мережі, можна побачити, як співробітники авіакомпанії шукають багаж жінки, який вона могла залишити.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії літак з пасажирами зламався у небі. Аеробус А-320 авіакомпанії "Сибір" летів з Владивостока.

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Місце
Росія Санкт-Петербург
Теги
літак видео
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Кічук Сергій
Кічук Сергій
Не удивительно. На расии чуть ли не каждый день самолёты падают. Вот гражданка и испугалась.
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Ignatova Natalia
Ignatova Natalia
ну и что?
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