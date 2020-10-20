Ось такі бочки з'явилися в багатьох дворах Сімферополя. Коли приїжджають наповнювати їх водою - галас стоїть страшний. На бочці напис - вода для технічних потреб. У спекотні літні дні діти збиралися біля кранів і мили ручки-ніжки. Плюхалися, в загальному, собі на втіху.

Криму знову виділяють ... Ні, не так: росіяни знову заплатять за Кримнаш. На забезпечення Криму водою виділять 50 млрд. Нещодавно була новина, що у Криму забирають 8, але тепер виділяють 50. Цікаво, як вони збираються забезпечити острів водою? Ну, як вам гиря, прив'язана до ніг? Чи не набридло тягти такий тягар, яка гальмує, тягне на дно, засмоктує в болото?

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