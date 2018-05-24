Росія "затримала" кораблі в Азовському морі: з'ясувалися подробиці

Інформація про те, що російські військові затримали в Азовському морі два судна під болгарським і турецьким прапорами, які заходили та виходили з маріупольського порту, не підтвердилася.

"Цю інформацію ми перевіряли, і ні про яку затримку суден мова не йде. Їх просто оглянули і вони попрямували далі. Ніхто судна не затримував і не арештовував, жодних дій, які б обмежували їхню роботу, не відбувалося, просто оглянули і вони попрямували собі далі", – сказав у коментарі OBOZREVATEL помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян.

За його словами, Росія вправі оглядати ті судна, що прямують в порти України або з портів України, через те, що Азовське море є морем спільного користування згідно із чинним законодавством, тому формально порушення в цьому немає.

"Тобто Росія може це робити, але враховуючи те, що вона активізувалася лише впродовж останнього місяця, ми розуміємо, що це робиться спеціально для того, щоб створювати штучну перешкоду для торгівлі України в Азовському морі", – пояснив Слободян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Росія заблокувала для плавання кілька тисяч квадратних кілометрів акваторії Азовського моря нібито через навчання.