Росія закриє кордон з Україною: кого не зачепить заборона

З 00:00 18 березня Російська Федерація тимчасово припинить пропуск на свою територію іноземців та осіб без громадянства.

Однак ці обмеження не поширюватимуться на перелік осіб, який оприлюднили на сайті Державної прикордонної служби України.

Так, згідно з постановою уряду РФ, обмеження тимчасового в'їзду в їхню країну не стосується:

акредитованих або призначених співробітників дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав у Російській Федерації;

міжнародних організацій та їхніх представництв, інших офіційних представництв іноземних держав, розташованих на території Російської Федерації, а також членів сімей зазначених осіб;

водіїв автомобілів міжнародного автомобільного сполучення, екіпажів повітряних, морських і річкових суден, потягових і локомотивних бригад міжнародного залізничного сполучення;

членів офіційних делегацій і осіб, які мають дипломатичні, службові, звичайні приватні візи, видані у зв'язку зі смертю близького родича;

осіб, які постійно проживають на території Російської Федерації, а також осіб, які прямують транзитом через повітряні пункти пропуску.

Кордон України та Росії "Цензор.НЕТ"

У Держприкордонслужбі України уточнили, що станом на 17 березня на українсько-російському кордоні функціонують 12 автомобільних пунктів пропуску: "Чугунівка", "Плетенівка", "Гоптівка" (Харківська область), "Велика Писарівка", "Юнаківка", "Бачівськ" , "Катеринівка" (Сумська область), "Грем'яч", "Сеньківка" (Чернігівська область), "Мілове", "Просяне", "Танюшівка" (Луганська область). Пропуск пішоходів на них не здійснюється.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

через оголошений загальнонаціональний карантин та обмежувальні заходи у зв'язку з коронавірусом з 12:00 18 березня в Україні забороняється залізничне, авіа- і автобусне міжміське та міжобласне сполучення.

Однак уряд веде переговори з країнами ЄС щодо організації залізничних спецрейсів для евакуації українців.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся