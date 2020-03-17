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17 березня • оновлено в 16:55
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Росія закриє кордон з Україною: кого не зачепить заборона

8.6т
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З 00:00 18 березня Російська Федерація тимчасово припинить пропуск на свою територію іноземців та осіб без громадянства.

Однак ці обмеження не поширюватимуться на перелік осіб, який оприлюднили на сайті Державної прикордонної служби України.

Так, згідно з постановою уряду РФ, обмеження тимчасового в'їзду в їхню країну не стосується:

  • акредитованих або призначених співробітників дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав у Російській Федерації;

  • міжнародних організацій та їхніх представництв, інших офіційних представництв іноземних держав, розташованих на території Російської Федерації, а також членів сімей зазначених осіб;

  • водіїв автомобілів міжнародного автомобільного сполучення, екіпажів повітряних, морських і річкових суден, потягових і локомотивних бригад міжнародного залізничного сполучення;

  • членів офіційних делегацій і осіб, які мають дипломатичні, службові, звичайні приватні візи, видані у зв'язку зі смертю близького родича;

  • осіб, які постійно проживають на території Російської Федерації, а також осіб, які прямують транзитом через повітряні пункти пропуску.

Кордон України та Росії

Кордон України та Росії

"Цензор.НЕТ"

У Держприкордонслужбі України уточнили, що станом на 17 березня на українсько-російському кордоні функціонують 12 автомобільних пунктів пропуску: "Чугунівка", "Плетенівка", "Гоптівка" (Харківська область), "Велика Писарівка", "Юнаківка", "Бачівськ" , "Катеринівка" (Сумська область), "Грем'яч", "Сеньківка" (Чернігівська область), "Мілове", "Просяне", "Танюшівка" (Луганська область). Пропуск пішоходів на них не здійснюється.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
Державна прикордонна служба України
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Возвращение миллионов заробитчан на родину так йопнет по экономике мирового гигимона, что доллар по 50 хривен покажется xoxлоцефалам щастьем.
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Pavlov Dmitry, гловари укропитекии сделают всё, чтобы не допустить "кормильцев" Украины обратно на родину. Украинский заробитчанин, это золотой запас Украины!
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Луковникова Елена
Луковникова Елена
Pavlov Dmitry, да их давно пора было выпроводить и закрыть границы! А то в "нищей и распадающей" России деньгу рубят, а как пересекут границу, так "патриотами" становятся( правда только до следующей поездки в Россию за денежкой)))
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