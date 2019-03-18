Росія захопила Крим: у мережі зазначили, які закони порушив Путін

Конституція Росії гарантує, що анексований півострів Крим є територією України.

При цьому під час захоплення Криму Росією було порушено цілу низку договорів і правил організації "референдуму". Про це на своїй сторінці у Facebook написав кримчанин Олександр Савицький.

"Крим — це Україна!" — гарантовано ч. 4 ст. 15 Конституції РФ — "Загальновизнані принципи і норми міжнародного права і міжнародні договори Російської Федерації є складовою частиною її правової системи. Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж передбачені Законом, то застосовуються правила міжнародного договору", — повідомив він.

Савицький додав, що у 1992 році був підписаний міжнародний "Договір про дружбу і співпрацю України з Росією", у ст. 2 якого зазначено наступне:

"Високі Договірні Сторони згідно з положеннями Статуту ООН і зобов'язаннями щодо Заключного акту Наради з безпеки та співпраці у Європі поважають територіальну цілісність одна одної і підтверджують непорушність наявних між ними кордонів".

Савицький наголосив, що договір на момент збройного захоплення і окупації Криму був чинним і діяв іще 5 років.

"А те, що створила Росія у Криму — "російська весна", "референдум", "націоналізація" — не тільки не передбачено жодним законом, про який йдеться у ч. 4 ст. 15 Конституції РФ, а й підпадає під низку статей Кримінального Кодексу РФ: "російська весна" (українська, німецька, американська тощо) — ст. 278 КК РФ — Насильницьке захоплення влади; ст. 266 КК РРФСР — Мародерство (на жаль, декриміналізовано у 1960 р.)" — продовжив він.

"Пропозиція провести референдум щодо "самовизначення" — ст. 280 КК РФ — Публічні заклики до дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності РФ"; "націоналізація" — ст. 161 КК РФ Грабіж; ч. 4 ст. 162 КК РФ — Розбій; мародерство, знову ж", — додав кримчанин.

Також питання викликають терміни підготовки і обов'язкові умови для проведення референдуму.

"Зауважте, я тлумачу статус Криму в рамках Конституції РФ, міжнародного договору підписаного Російською Федерацією, а також російського кримінального законодавства і міжнародного права. А ось чим керуються індивідууми, які стверджують, що всі дії відбувалися "чітко у рамках міжнародного правового поля", "законно" і "Крим — це Росія!" — для мене досі залишається цілковитою загадкою", — підсумував він.

Анексія Криму 24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше легендарний російський музикант, лідер "Машины времени" Андрій Макаревич жорстко висловився про росіян, які вітали анексію Криму Росією у 2014 році.

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