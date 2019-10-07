Росія з тріском провалила план щодо Кримського мосту: з'явилося безглузде пояснення

Росія перенесла запуск руху вантажних поїздів по незаконно побудованому Кримському мосту з грудня 2019 року на червень 2020 року, виправдавшись пошуками стародавнього міста.
Про це з посиланням на Міністерство транспорту РФ пише "РБК".
"Рішення про нові терміни запуску вантажного руху залізницею по Кримському мосту пов'язане з перенесенням ділянки керченського підходу, щоб зберегти знайдене на шляху будівництва стародавнє місто", – запевнив представник Мінтрансу.
Росія провалила план щодо Кримського мосту
utro.ru
У листопаді 2018 року будівельники залізниці нібито натрапили на пам'ятник археології – торгове поселення, побудоване ще в IV столітті до н.е. Після проведеної експертизи вони ухвалили рішення зберегти знахідку і вивчити можливість перенесення дороги.
Тепер її "посунуть" на 140 м на південь. Примітно, що ці плани відкоригували і кошторис "мегапроекту" окупантів – у травні 2019 року Мінекономрозвитку Росії збільшило бюджетні витрати на будівництво залізничних підходів до мосту на 3,38 млрд рублів. У результаті вартість будівництва склала 31,04 млрд руб.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше окупанти почали встановлювати на Кримському мосту системи автоматичного контролю та управління рухом поїздів.
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