Катастрофічна втрата: священик виступив з потужною заявою по Томосу

Найсильніше поява української автокефальної церкви вдарить по амбіціях РПЦ. І катастрофічно знизить загальне число вірян в рядах російської церкви.
Про це в ефірі ObozTV розповів священик ПЦУ Андрій Гуль. Він нагадав, що РПЦ завжди і в усьому хочуть бути першими, тому Томос України для них є серйозною загрозою.
"Зрозуміло, що це удар по історії. Адже колискою, де зародилася духовність, є саме Київ. З нього все починалося. Тому РПЦ завжди хотіли, щоб Київ був їх частиною, тому що звідси вся історія йде", – запевнив Гуль.
"І удар по російській церкві – це зменшення кількості віруючих православних християн. Тому що коли вони про себе говорили в плані кількості вірян, ми повинні розуміти, що більшу їх частину складали українці. Це найстрашніший удар для них", – підвів підсумок священик.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
5 січня Вселенський Патріарх Варфоломій підписав Томос про надання автокефалії Православній церкви України.
6 січня Томос вручили на Божественній літургії. Також в мережі опублікували переклад тексту документа.
8 січня Томос відвезли назад в Стамбул для підписання його 11 членами Синоду Вселенського патріархату.
9 січня всі члени Синоду Вселенського патріархату в Стамбулі підписали Томос про автокефалію Православної церкви України.
10 січня документ повернувся в Україну. Його показали прихожанам Свято-Покровського кафедрального собору.
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