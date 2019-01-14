Катастрофічна втрата: священик виступив з потужною заявою по Томосу

Найсильніше поява української автокефальної церкви вдарить по амбіціях РПЦ. І катастрофічно знизить загальне число вірян в рядах російської церкви.

Про це в ефірі ObozTV розповів священик ПЦУ Андрій Гуль. Він нагадав, що РПЦ завжди і в усьому хочуть бути першими, тому Томос України для них є серйозною загрозою.

"Зрозуміло, що це удар по історії. Адже колискою, де зародилася духовність, є саме Київ. З нього все починалося. Тому РПЦ завжди хотіли, щоб Київ був їх частиною, тому що звідси вся історія йде", – запевнив Гуль.

"І удар по російській церкві – це зменшення кількості віруючих православних християн. Тому що коли вони про себе говорили в плані кількості вірян, ми повинні розуміти, що більшу їх частину складали українці. Це найстрашніший удар для них", – підвів підсумок священик.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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