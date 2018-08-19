Росія стягнула військову техніку до окупованого Крим: що відомо

У Криму російські окупанти розпочали навчання військового флоту. На анексованій території відпрацьовуються завдання польового виходу у межах "плану бойової підготовки".

Так, на полігонах "Ангарський" (біля села Зарічне) і "Старий Крим" (поруч з с. Привітне) зібралися понад 300 військовослужбовців і близько 60 одиниць озброєння та спеціальної техніки підрозділів зв'язку, пише видання "Новини Криму".

"Польовий вихід почався з підйому особового складу по тривозі, виходу техніки з парків, а також побудови її в похідну колону і пересування в район виконання завдань. На етапі пересування було проведено навчання з відбиття нападу диверсійно-розвідувальної групи умовного противника на рухому колону", - написали журналісти російського ЗМІ.

Відзначається, що поточні вчення окупаційна влада планує проводити до середини вересня.

Як писав OBOZREVATEL, у червні 2018 Росії в Криму проводила навчання за участю 6 000 військових. Тоді окупанти стягнули туди цілий арсенал важкої військової техніки.