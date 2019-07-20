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"Росія прийшла – г*мно принесла!" У Криму показали, на що перетворили море окупанти

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У мережі показали фото, на яких видно, на що перетворили російські окупанти море в анексованому Криму.

Так, блогер "RoksolanaToday & Крим" у своєму Twitter виклала знімки популярних пляжів. По-перше, вони пустують. По-друге, вода в морі виглядає дуже брудною. (Щоб подивитися зображення, доскрольте до кінця сторінки).

"Викид в море був такий, що море схоже на болото. Це майже кожен день відбувається", – відзначається в коментарях до фотографій з пляжу в селищі Утьос.

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Порожній пляж у Криму

Порожній пляж у Криму

Twitter "RoksolanaToday & Крим"

"Росія прийшла – г*мно принесла!" – пишуть місцеві жителі.

Не менш плачевна ситуація і на пляжі під назвою "Татарка". Там можна побачити засилля мертвих медуз, через що запах стоїть відповідний.

"Росія прийшла – г*мно принесла!" У Криму показали, на що перетворили море окупанти

Twitter "RoksolanaToday & Крим"

"Росія прийшла – г*мно принесла!" У Криму показали, на що перетворили море окупанти

Twitter "RoksolanaToday & Крим"

"Росія прийшла – г*мно принесла!" У Криму показали, на що перетворили море окупанти

Twitter "RoksolanaToday & Крим"

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителі анексованого Криму поскаржилися на злидні і абсолютну незацікавленість в культурному відпочинку туристів, які приїжджають на півострів із Росії.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
А это как? "..Высокое содержание кишечной палочки escherichia coli отмечается на многих одесских пляжах. Это указывает на то, что в море попадают фекальные или ливневые стоки в неочищенном виде. Основные причины: отсутствие канализации в с.Крыжановка, пос. Черноморка и других сателлитах Одессы на побережье Одесского залива; отсутствие действующей ливневой канализации в таких районах города как пос.Котовского, Фонтан и др…..; Запах мочи, которым иногда отдает морская вода, скорее всего, является результатом разложения циклических соединений азота."
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Купание на пляжах в Одессе приравнивается к уринотерапии!
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
А это пропустило, чудо? "..Помимо Крымский мост, трасса "Таврида", Таврическая и Балаклавская ТЭС, аэропорт Симферополя,и других строительств, реализуются проекты по обновлению внешнего облика ряда курортных городов и поселков Крыма. реконструируют набережные и берегоукрепительные сооружения в Ялте, Симеизе, Евпатории, Коктебеле, Приморском, Саках, и других городах и посёлках. Характерно, например, что набережная Симеиза начала разрушаться еще в 1992 году, но никакого ремонта сооружений за эти годы произведено не было. Теперь на объект, включая проектные изыскания, было выделено 258 миллионов рублей. " ПОЭТОМУ И МНОГО ЗАБОРОВ!! Уничтожают грязные следы украинской оккупации!
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Сало Уронил
Сало Уронил
Ожидания роста турпотока в Крым на фоне отмены полетов в Грузию, похоже, оправдываются. За полгода в Крыму он вырос на 11% по сравнению с тем же периодом 2018 года. В Севастополе — на 23%. Вместо «Боржоми» и хачапури россиян ждут крымские вина и вареная кукуруза.
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Сало Уронил, подними сало смаж очко и на бутылку. Разпетушился тут, Петушок)))
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Сало Уронил, ню-ню,мы тоже "свято верим" росстату.
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