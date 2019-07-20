"Росія прийшла – г*мно принесла!" У Криму показали, на що перетворили море окупанти

У мережі показали фото, на яких видно, на що перетворили російські окупанти море в анексованому Криму.

Так, блогер "RoksolanaToday & Крим" у своєму Twitter виклала знімки популярних пляжів. По-перше, вони пустують. По-друге, вода в морі виглядає дуже брудною. (Щоб подивитися зображення, доскрольте до кінця сторінки).

"Викид в море був такий, що море схоже на болото. Це майже кожен день відбувається", – відзначається в коментарях до фотографій з пляжу в селищі Утьос.

Порожній пляж у Криму Twitter "RoksolanaToday & Крим"

"Росія прийшла – г*мно принесла!" – пишуть місцеві жителі.

Не менш плачевна ситуація і на пляжі під назвою "Татарка". Там можна побачити засилля мертвих медуз, через що запах стоїть відповідний.

Twitter "RoksolanaToday & Крим"

Twitter "RoksolanaToday & Крим"

Twitter "RoksolanaToday & Крим"

19 липня, сьогодні

Так виглядає море в селищі Утьос, набережна Викид в море був такий, що море схоже на болото

Це майже кожен день відбувається pic.twitter.com/8Gvv1nTkdy - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) July 19, 2019

Татарка повністю порожня і коли під'їжджаєш за 150 метрів пахне неприємно

навала медуз pic.twitter.com/mehxUiJ1sW - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) July 19, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителі анексованого Криму поскаржилися на злидні і абсолютну незацікавленість в культурному відпочинку туристів, які приїжджають на півострів із Росії.

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