"Росія прийде в будинки прямо з екрану": Соколова рознесла новий закон для ЗМІ

Журналістка Яніна Соколова записала звернення до президента України Володимира Зеленського через узурпуючий, на її думку, законопроект про протидію дезінформації.

Соколова вважає, що проект закону посилює вплив влади на журналістів і знищує свободу слова. Відповідне відео вона опублікувала на своєму Youtube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Яніна Соколова Скріншот з відео

"Якщо цей закон ухвалять - ви ніколи більше не побачите антикорупційних розслідувань. Оскільки у журналістів заберуть право це робити. У країни, яка узурпує можливість журналіста на викриття злочинів корупціонерів у владних і бізнес структурах - немає європейського майбутнього", – заявила Соколова.

Вона підкреслила, що в законопроекті на даний момент відсутні позитивні моменти, а журналістська спільнота схвильована.

"Додам до цього ще кодування сигналів більшості центральних ЗМІ з сьогоднішнього дня. І вуаля - Росія прийде в будинки більшості прямо з екрану", – підкреслила журналістка.

Раніше OBOZREVATEL писав, що українська журналістка Яніна Соколова заявила, що влада в Україні згортає децентралізацію і замість неї вводить режим "смотрящих" і диктатуру.

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