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29 січня • оновлено в 02:12
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"Росія прийде в будинки прямо з екрану": Соколова рознесла новий закон для ЗМІ

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Журналістка Яніна Соколова записала звернення до президента України Володимира Зеленського через узурпуючий, на її думку, законопроект про протидію дезінформації.

Соколова вважає, що проект закону посилює вплив влади на журналістів і знищує свободу слова. Відповідне відео вона опублікувала на своєму Youtube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

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Яніна Соколова

Яніна Соколова

Скріншот з відео

"Якщо цей закон ухвалять - ви ніколи більше не побачите антикорупційних розслідувань. Оскільки у журналістів заберуть право це робити. У країни, яка узурпує можливість журналіста на викриття злочинів корупціонерів у владних і бізнес структурах - немає європейського майбутнього", – заявила Соколова.

Вона підкреслила, що в законопроекті на даний момент відсутні позитивні моменти, а журналістська спільнота схвильована.

"Додам до цього ще кодування сигналів більшості центральних ЗМІ з сьогоднішнього дня. І вуаля - Росія прийде в будинки більшості прямо з екрану", – підкреслила журналістка.

Раніше OBOZREVATEL писав, що українська журналістка Яніна Соколова заявила, що влада в Україні згортає децентралізацію і замість неї вводить режим "смотрящих" і диктатуру.

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Автор
Карина Бондаренко
Особа
Яніна Соколова
Тег
законопроект
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