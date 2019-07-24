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Росія не хоче домовлятися з Україною: Портников вказав на важливий нюанс

1.2т Читати матеріал російською

Росія не хоче домовлятися про мир із Україною і чим далі вона чекає, тим менше шансів залишається на мирне співіснування.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников UKRLIFE.TV. Він додав, що в той же час в Україні насправді не так багато людей, які готові боротися за національну ідею. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

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"Це ж стосується і людей, які дотримуються проросійської позиції. Я вважаю, що чим довше вони будуть тягнути зі своїми домовленостями про своє майбутнє – територіальними, національними, тим менше місця залишиться для російської ідеї в Україні", – сказав він.

Портников додав, що розмовляти з Україною не хоче і президент Росії Володимир Путін.

"Вони з українцями борються так, ніби тут можна влаштувати Росію на всій території, а це неможливо", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Портников розповів, чого очікувати Україні після виборів в Раду.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Віталій Портніков
Місце
Україна
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Питон Каа
Питон Каа
А о чем договариваться? Пока все идет по плану. Будет нужно - подкорректируем. Все в наших руках.
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