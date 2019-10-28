"Росія летить у прірву! Нами правлять шахраї!" Путінський блогер із Криму раптово прозрів

В окупованому Росією Криму, як і в ній самій, населення розчарувалося у владі й більше не чекає хороших новин — люди розучилися на них правильно реагувати і дивляться на все з підозрою.

На це поскаржився, звинувативши у всьому владу РФ, кримський блогер Олександр Горний у своїй статті на "Ехо Москви". Він підкреслив, що і кримчани, і всі росіяни кожен день проживають в очікуванні чергової біди і вже звикли до цього. Але всьому терпінню є кінець.

"Не лякають росіян і погані новини, які сипляться останнім часом, як із рогу достатку, ми навіть чекаємо їх із певною мазохістською насолодою, щоб знову зрозуміти, що живемо у величезній країні, яка летить у прірву, й нами правлять шахраї і злодії", — пише путінський блогер.

Він зазначив, що більшість людей на окупованому півострові й взагалі у всій Росії звикли до брехні Росстату, погіршення медичних послуг і до того, що бізнес задихається й більше не реагує на жодні нові "задушливі ініціативи рідного і, як з'ясувалося, дуже дорогого уряду".

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"Нас не дивують нові посадки і виявлення студентів-змовників, які кинули чи то стаканчик, чи то пляшку в мужніх Золотогвардійців. Те, що в поліції вас можуть посадити на пляшку чи банально зґвалтувати, а космонавти поламати ноги або надавати по печінці — нікого вже не бентежить, навіть пана Пєскова, який зможе знайти правильні слова будь-якому беззаконню", — зізнався Горний.

Він зазначив, що кримчани з побоюванням чекають завершення 2019 року, перебуваючи у передчутті затишшя перед бурею. Адже з нинішньою владою, на зміну якої вони навіть не сподіваються, неможливо спрогнозувати, що буде далі.

Водночас додав, що найбільше в цій ситуації лякає байдужість співвітчизників до того, що відбувається.

"Міняти систему люди просто не готові, навіть на виборах. Вони перестали вірити владі, стали бояться говорити голосно і те, що вони насправді думають", — підкреслює блогер.

Горний впевнений, що найближчим часом усі побачать чіткий, масовий тренд, коли населення хвилюватимуть тільки російські проблеми — стан економіки, внутрішня політика, а не "пацанські танці на світовій арені". На його думку, РФ наближається до тієї межі, "коли економіка сімейних бюджетів почне крутити голову політиці". І він із цікавістю чекає, як у цій ситуації викручуватиметься влада разом зі своїми кремлівськими рупорами.

"Я проста людина, не експерт, не політик, але саме так думають мільйони росіян і саме про це — несправедливість, відсутність роботи і злидні, свавілля судів і чиновників. Вони вже просто не знають, куди і до кого стукати, щоб їх почули", — жалібно пише блогер.

В кінці він каже, що виходу з цієї ситуації немає, але для кримчан, як і для всіх росіян, він буде не найкращим — тільки розпад.

"Люди втомилися від брехливої й імітаційної політики, від тих шахраїв, які пиляють Росію, від відсутності перспектив для себе і своїх дітей, і ми побачимо, найімовірніше, не бунти, а мовчазну байдужість, яка значно небезпечніша. Розпад буде довгим і болісним, і ніякі силовики-патріоти з дачами за мільярди не врятують ситуацію, але їм є куди тікати. Люди ж їм не вірять, та поки терплять. Російський народ великий своїм терпінням, але всьому є межа", — підсумував Горний.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму місцеві жителі поскаржилися на реалії "русского міра". Їх розлютило те, що окупанти масово будують паркани в містах анексованого українського півострова. Зокрема, це спостерігається у Ялті та Євпаторії. В останньому місті залізничний вокзал взагалі обгородили колючим дротом.

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