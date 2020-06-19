Російські вчені знайшли запаси "мігруючої" прісної води в Криму

У горах анексованого Росією Криму, який страждає від посухи, нібито виявили підземні прісні води.

З такою заявою виступили вчені "Севастопольського державного університету" і НДІ Сільського господарства Криму Російської академії наук. Про це з посиланням на пресслужбу відомства повідомляють "Крим.Реалії".

"Мережею тектонічних розломів на глибинах 900-1100 м відбувається міграція великих обсягів високонапірних підземних прісних вод із температурою 80-85 градусів. На глибинах від 350 до 500 м також є водні потоки, що мігрують тектонічними розломами через всю територію Криму", – йдеться в інформації.

За словами завідувача науково-дослідною лабораторією севастопольського університету, кандидата технічних наук Миколи Ковальова, відповідні результати дослідники отримали за допомогою розробленого ядерного магнітно-резонансного "геотомографа".

"З огляду на те, що територія Криму має численну мережу наскрізних тектонічних розломів, можливий відбір підземних прісних вод поблизу населених пунктів, які потребують водозабезпечення. Цей підхід підтверджений під час виконання пошуково-геологічної роботи у 2019 році вченими НДІ "С/Г Криму" і СевДУ", – стверджує він.

Російські вчені пояснюють, що основна проблема видобутку глибоких підземних вод полягає у високій вартості буріння свердловин, що стримує їх використання. Водночас на території півострова нібито існують ділянки, де високонапорні підземні прісні води перетікають із нижніх водоносних горизонтів у верхні (на глибини до 300 м і менше).

Як повідомляв OBOZREVATEL, депутати "Слуги народу" виключили зі списку підприємств, які не підлягають приватизації, дві компанії, які займаються поставками води в Крим. На думку депутата від фракції "Голос" Ярослава Юрчишина, це спроба знайти механізм відновлення подачі води на анексований півострів.