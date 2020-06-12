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13 червня • оновлено в 00:08
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Російські окупанти не розблоковували роботу КПВВ на Донбасі

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Терористи "Л/ДНР" вже третю добу блокують роботу КПВВ "Мар'їнка" і "Станиця Луганська".

Як повідомили прес-центрі ООС на їх Facebook-сторінці, 12 червня озброєні формування РФ не випустили з окупованої частини Донбасу жодного громадянина України, які намагалися потрапити на підконтрольну уряду територію.

У той же час, українські прикордонники оформили і пропустили на тимчасово окуповану територію Донбасу 5 осіб на "Станиці Луганській", а також 1 автомобіль і 1 людину на КПВВ "Мар'їнка". Однак окупанти змусили чекати людей кілька годин і в результаті заборонили їм перетинати лінію розмежування.

"Слід також зазначити, що вже більше доби перед блокпостом збройних формувань Російської Федерації в легковому автомобілі знаходяться 2 людини, які ще вчора представники ДПСУ пропустили на непідконтрольну уряду України територію. Однак ні переконливі аргументи, ні багатогодинні вмовляння не допомагають людям, яким терміново потрібно потрапити до рідного дому, пробити стіну байдужості російських найманців", – підкреслили в прес-центрі ВЗГ.

Російські окупанти не розблоковувати роботу КПВВ на Донбасі

Російські окупанти не розблоковувати роботу КПВВ на Донбасі

Facebook ООС

У публікації також йдеться про те, що українські прикордонники зі складу Об'єднаних сил готові забезпечити повернення застряглих громадян на підконтрольну Україні територію, якщо така необхідність виникне.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в середу, 10 червня, терористи "Л/ДНР" на Донбасі відмовилися відкривати пункти пропуску зі свого боку.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ДНР КПВВ
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