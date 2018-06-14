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Сергій Грабовський
Сергій Грабовський
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Російські бойовики у Почаївській лаврі: СБУ чекає робота

5.2т

Після надання Україні Томосу про автокефалію церкви, Києво-Печерська і Почаївська лаври, що належать нині УПЦ МП, перейдуть під управління Української церкви. - Ред.

Києво-Печерська і Почаївська лаври є незаконно загарбаними Московським патріархатом, є центрами антиукраїнської пропаганди. Там руйнуються під виглядом перебудови пам’ятки історії церковної архітектури.

І скажімо, Почаївську лавру охороняють російські бойовики з Придністров’я, тобто незаконні збройні формування. Я переконаний, і це багато разів було зафіксовано, що і в Києво-Печерській лаврі є подібні персонажі. Принаймні люди в монашому одязі і з військовою виправкою були там зафіксовані не раз. Тому це питання повинно було бути розв’язано вже давно.

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Це питання не просто церковного життя, а національної безпеки України. Я вже не кажу про "моральні якості" певних високопоставлених представників тих начебто чернечих організацій, які там розквартировані.

Повторюю, це не справа суто церковна. Це справа Служби безпеки України. І якщо вона досі не розслідує те, що зафіксовано в мас-медіа і людьми, які не належать до цієї служби, то треба міняти керівництво Служби безпеки і добре його чистити, але не тільки з цього питання, а й багатьох інших.

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Автор
Сергій ГрабовськийСергій Грабовський
Місце
Україна
Об'єкти
Києво-Печерська ЛавраПочаївська лавраУПЦ МП
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Русский Солдат
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Сталин тоже любил периодически чистить свои службы безопасности, говорил, что только на пользу.
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