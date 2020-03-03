Офіцер Збройних сил України Роман Ковальов, який критикував президента Володимира Зеленського й отримав догану, заявив про новий скандал у Головному військовому шпиталі Києва.

Чоловік стверджує, що його медичні документи підробили. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши аудіозапис розмови зі своїм лікарем, полковником медичної служби Луріною (щоб прослухати, проскрольте до кінця новини).

Ковальов оприлюднив аудіозапис з лікарем шпиталю

"У своїй історії хвороби я побачив запис про огляд лікаря, якого не було. Я запитав про це у свого лікаря, тому що саме лікар відповідає за ведення історії хвороби хворого, чому в моїй історії з'явився запис про мій огляд нефрологом 27.02.20, якого насправді не було", – написав офіцер ЗСУ.

За словами Ковальова, спочатку Луріна намагалася пояснити йому, що робити огляд хворого без його присутності – норма. "Але коли ми дійшли до місця, де нефролог полковник Колесник пише про те, що він мене пальпував і оглядав шкіру, здалася навіть пані Луріна", – уточнив він.

Ковальов уточнив, що начальник юридичної служби шпиталю 28 лютого викрав його телефон, щоб знищити саме ці аудіозаписи. Але вони збереглися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіцер ЗСУ Роман Ковальов розповів про скандал в Головному військовому шпиталі Києва.

Нагадаємо, що 28 лютого він прийшов поговорити з начальником кардіоревматології Галиною Спаською і хотів записати їхню розмову на телефон. Однак начальник юридичної служби шпиталю підполковник Андрій Кузьминець забрав у Ковальова телефон і перейшов на погрози з рукоприкладством.

Ковальову в січні оголосили сувору догану за пост із критикою на адресу президента Володимира Зеленського.

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