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Родина Сенцова звернулася до Путіна

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Рідні українця Олега Сенцова закликали президента Росії Володимира Путіна звільнити режисера з в'язниці перед Чемпіонатом світу з футболу, який стартує вже в четвер, 14 червня.

Кузину українського режисера Наталю Каплан процитувало видання "The Guardian".

Фото: zik.ua

"Він каже, що збирається голодувати до останнього, а Олег така людина, яка не відступає від свого слова", - зазначила Каплан.

"У нас залишилося зовсім мало часу. Я дуже сподіваюся, що Путін прийме рішення про звільнення його та всіх українських політв'язнів перед Чемпіонатом світу", - продовжила вона.

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Нагадаємо, 14 травня 2018 року Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою до влади РФ звільнити всіх українських політв'язнів. 28 травня він погодився на підтримуючу терапію.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Олег Сенцов написав лист з російської в'язниці.

Читайте всі новини по темі "Справа Олега Сенцова" на сайті "Обозреватель".

Тема
Справа Олега Сенцова
Особи
Олег СенцовВолодимир Путін
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