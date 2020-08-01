Робота таборів в Україні під час карантину: Ляшко озвучив особливості

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко пояснив правила прийому дітей до літніх таборів в умовах дії нового карантину.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як сказав він на брифінгу, якщо під час оздоровчої зміни відбудеться перехід регіону з зеленої чи жовтої зони в помаранчеву, то діє заборона на прийом дітей на нові зміни, а ті діти, які перебувають на оздоровленні, продовжують завершувати зміну.

"Також, коли регіон переходить у помаранчеву зону, діє заборона приймання оздоровчими закладами, які перебувають у зеленій або жовтій зоні, дітей із помаранчевої зони на період, поки діє обмеження в цій зоні", – додав Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 серпня відкрилися дитячі табори. Працюватимуть вони тільки в регіонах, які розташовані в зеленій і жовтій зонах.