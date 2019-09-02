"Робот-дебіл!" У мережі висміяли черговий "успіх" Росії на МКС

У мережі вказали на черговий прокол, що трапився з російським роботом "Федором", якого доставили на МКС.

На сторінці в Twitter показано фото, яке дуже схоже на раніше опублікований знімок іспанського видання.

"В кінці робочого дня милуюся нашою Землею з ілюмінатора "Союзу МС-14". Воно прекрасне. Вивчення та освоєння космосу робить людей розумнішими і змушує діяти спільно. А ми, створені людьми машини, готові допомагати нашим творцям йти далі", – йдеться в повідомленні.

Водночас фото подане як нове: ніде немає згадки, що воно старе або взяте з відкритих джерел.

У мережі одразу ж помітили обман зі знімком, про що писали в коментарях.

"Ой, як недобре з фоткою вийшло. Федю, як же так?", "Дебіл, це фото 2017 року", "Красти недобре", "У нас навіть "робот" не може не красти, показово", "Не випади з ілюмінатора, дорогенький. Хто ж буде старі фотки постити", "Чоловіче, навіщо ти від імені бездушної машини пишеш всяку нісенітницю?", "Дуже гарне фото, шкода тільки, що вкрадено з сайту", – обурювалися в мережі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, корабель "Союз МС-14" з роботом "Федором" із другої спроби успішно пристикувався до російського сегменту МКС.

Пізніше в мережі висміяли стикування до Міжнародної космічної станції російського робота "Федора".

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