Різдво в Україні: в чому полягає різниця між 25 грудня та 7 січня. Відео

Різниця між святкуванням Різдва 25 грудня і 7 січня полягає лише в календарях, якими користуються церкви.

Про це повідомляє пресслужба Офісу віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Чиновники відзначили, що в побуті часом Різдво 25 грудня називають "католицьким", а Різдво 7 січня – "православним", що не відповідають дійсності.

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"Існування двох дат святкування Різдва пов’язане не з приналежністю до тієї або іншої християнської конфесії, а виключно з різницею календарів, якими послуговуються церкви. У XVI столітті на зміну початковому юліанському календарю прийшов більш точний григоріанський календар. Відповідно, більша частина церков з часом перейшла на новий календар, а деякі церкви продовжили використовувати старий", – йдеться в повідомленні.

Карта святкування Різдва

Так, більшість помісних православних церков (9 з 15) відзначають свято Різдва Христового саме 25 грудня. Зокрема, сьогодні святкують православні Болгарія, Греція, Кіпр, Румунія, парафіяни Албанської та Фінляндської Православних Церков, а також Православна церква Чеських земель і Словаччини. Відзначають свято цього дня і три древніх патріархату – Константинополь, Олександрія і Антіохія.

При цьому 7 січня Різдво святкують православні церкви Грузії, Польщі, Росії, Сербії, України і Єрусалимський патріархат.

З 2017 року Україна офіційно святкує Різдво Христове двічі – спочатку 25 грудня, а потім 7 січня. Серед сусідніх з Україною держав так само офіційно відзначають Різдво двічі Білорусь і Молдова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, релігієзнавець Віта Титаренко пояснила, що в Україні роками насаджувався стереотип про те, що Різдво 25 грудня святкують тільки католики.

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