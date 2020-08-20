У Рівному жінка померла після планової операції у день народження чоловіка: ексклюзивні деталі трагедії

Після операції з видалення токсичного зобу в Рівненській обласній клінічній лікарні померла 39-річна Наталя Лукащик. Рідні впевнені, жінка була би живою, якби лікар-реаніматолог надав їй вчасну допомогу.

Чому медики не змогли врятувати жінку та чи покарають винних у її смерті – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Всі аналізи були в нормі

Чоловік Наталі Сергій Лукащик розповів OBOZREVATEL, що дружина лягла на планову операцію з видалення токсичного зобу 31 липня в Рівненську обласну клінічну лікарню. Всі аналізи, які їй зробили перед операцією, були в нормі. Вона вийшла з наркозу, зателефонувала чоловікові, мамі, сестрі. Казала, що складно говорити, не може відкашлятись. Але ці показники вважалися нормою після такого втручання.

Ближче до 21:00 вона написала, що їй стало важко дихати, а вже через 50 хвилин повідомила своїй матері, що задихається, як наче їй не вистачає кисню. Наталя ще встигла прочитати від неї смс-ку, щоб показала це повідомлення медсестрам, і все, зв'язок із нею зник.

"Потім нам розповіли, що десь о 22:20 їй стало геть зле, Наталя почала задихатись. Одна із трьох жіночок, яка лежала в палаті після операції на апендицит, змогла покликати медсестр. Ті прибігли, одна тримала кисневу маску, друга робила непрямий масаж серця, а третя викликала реанімацію. Додзвонилися туди аж із четвертого разу. Черговий лікар-реаніматолог замість того, щоб прийти самому, направив інтерна, який нічим не зміг зарадити", – розповів Сергій.

"Дружині вкололи адреналін, знову набирають реанімацію, за 10-15 хв прийшов лікар іще з однією медсестрою. Одна із пацієнток, яка лежала в палаті, розповіла, що здивувалась, бо не помітила в нього оперативності. Він вставив трубку в трахею, підключили кисневу маску, але втратили оцей дорогоцінний час у 10-15 хв, які дружина пробула без кисню і в результаті впала в кому. Це була п’ятниця, потім вихідні – нікому до цього діла немає", – уточнив він.

Жінку обкладали льодом, щоб збити температуру

Родичі Наталії через Міністерство здоров’я вийшли на професорів, які займаються комами, однак рівненські лікарі відмовились від спілкування з ними. Сказали, що не знають таких. Тоді вони за свій рахунок (40 тис. грн – Ред.) викликали лікарів із Броварів, які займаються комами. Ті почали лікування. Через кілька днів набряк мозку зменшився, стабілізувалась температура тіла.

"Умови в палаті просто жахливі: вентиляції немає, вікна відчинити не можуть, розетки не працюють, пульсометр відходить, обкладали дружину льодом, щоб збити температуру, яка навіть до 41 піднімалась. Але стан почав покращуватись, вона стала привідкривати очі, кожні три дні її возили на КТ, томографію. Відчувався позитив", – розповів Сергій.

Зранку 13 серпня ніщо не віщувало біди. Наталю оглянув лікар, родичі принесли всі необхідні ліки і вже перед самою реанімацією помітили біганину.

"Нас покликали, кажуть, так і так, серце не витримало і зупинилось. Це було 13 серпня, в мене якраз день народження. Ми так сподівались, що вона відкриє очі, буде подарунок, а вийшло навпаки. Доньці одразу не казали, нам порадили, щоб вона не бачила маму в труні, щоб вона їй запам’яталася радісною. Сказали вже пізніше, діти зараз ходять до психолога, боремось", – підсумував чоловік.

Медики переконують, що був згаяний дорогоцінний час

Сергій переконує, що чимало медиків, з якими родина консультувалась уже після смерті Наталі, запевнили: якби їй відразу вставили трубку – набряк, який вважається нормою після операції з видалення зобу, зійшов би вже за добу, а через пару днів жінку б виписали з лікарні. Тепер, за його словами, адміністрація Рівненської клінічної лікарні перекладає всю вину на лікаря-хірурга Валерія Мініча, хоча за висновками судово-медичної експертизи, претензій до операції в ділянці шиї немає.

А лікар-реаніматолог Олександр Бучак у час, коли Наталі була потрібна його допомога, нібито був зайнятий іншим пацієнтом: "Хоча в лікарні є відеонагляд, який, начебто, не записував. Зараз реаніматолог у відпустці десь поза межею області, а хірурга відсторонили від роботи. Але, як нам розповіли, у того реаніматолога вже були подібні випадки, через які досі тривають суди".

У самій Рівненській обласній клінічній лікарні відмовились коментувати OBOZREVATEL історію із Наталею Лукащик: "Із приводу лікування пацієнтів я не даю жодної інформації. Приїжджайте, показуйте ваше посвідчення, чи ви справді журналіст, і я готова відповісти на ваші питання. Ви ж не знаєте, чи я справді медична директорка Обуховська Лариса Іванівна, може, я прибирала в цьому кабінеті і взяла слухавку, а я не знаю, чи ви справді журналіст".

У Сергія Лукащика після смерті дружини залишилось двоє дітей – 14-річний Роман і 8-річна Дарина.

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