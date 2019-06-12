Рішення КСУ щодо указу Зеленського: українці розділилися на два табори

Українці розділилися на два табори в питанні, яке рішення повинен ухвалити Конституційний суд України з приводу указу президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту.

Про це свідчать результати опитування, яке пройшло на OBOZREVATEL.

Так, 49% респондентів виступили на підтримку команди глави держави і закликали остаточно узаконити розпуск парламенту і проведення позачергових виборів до Верховної Ради.

КСУ

При цьому, 44% українців розкритикували ініціативу Зеленського, і висловили думку, що КСУ повинен визнати указ президента неконституційним.

Ще 7% опитаних виступили з нейтральною позицією. На їхню думку, вибори відбудуться в будь-якому випадку, рано чи пізно, незалежно від винесеного рішення.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

21 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради VIII скликання і призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня.

22 травня Верховна Рада відмовилася розглядати законопроект Зеленського про зміну системи виборів народних депутатів.

23 травня в Верховний суд України подали скаргу на указ Зеленського.

24 травня група народних депутатів з фракції "Народний фронт" внесла до Конституційного суду подання про неконституційність указу.

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