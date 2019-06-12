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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Суспільство

Рішення КСУ щодо указу Зеленського: українці розділилися на два табори

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Українці розділилися на два табори в питанні, яке рішення повинен ухвалити Конституційний суд України з приводу указу президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту.

Про це свідчать результати опитування, яке пройшло на OBOZREVATEL.

Так, 49% респондентів виступили на підтримку команди глави держави і закликали остаточно узаконити розпуск парламенту і проведення позачергових виборів до Верховної Ради.

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КСУ

КСУ

При цьому, 44% українців розкритикували ініціативу Зеленського, і висловили думку, що КСУ повинен визнати указ президента неконституційним.

Ще 7% опитаних виступили з нейтральною позицією. На їхню думку, вибори відбудуться в будь-якому випадку, рано чи пізно, незалежно від винесеного рішення.

Рішення КСУ щодо указу Зеленського: українці розділилися на два табори

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 21 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради VIII скликання і призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня.

  • 22 травня Верховна Рада відмовилася розглядати законопроект Зеленського про зміну системи виборів народних депутатів.

  • 23 травня в Верховний суд України подали скаргу на указ Зеленського.

  • 24 травня група народних депутатів з фракції "Народний фронт" внесла до Конституційного суду подання про неконституційність указу.

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Теми
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019опитування Обозревателя
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Володимир ЗеленськийКонституційний суд УкраїниВерховна Рада України
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
было бы справедливо отметить что так проголосовали ЧИТАТЕЛИ Обоза! Хочу напомнить, что за два дня до выборов президента в Обозе за поросенко проголосовали 44% читателей обоза! это подтверждает однобокость результатов опроса Обоза
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Н Олег
Н Олег
все публикуемые (от себэ) опросы обоз проводит в своей редакции
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