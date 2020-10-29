Режим надзвичайної ситуації в Україні: МВС пояснило, як діє

У Міністерстві внутрішніх справ України пояснили, чим відрізняється режими "надзвичайної ситуації" і "надзвичайного стану".

Як повідомляє МВС у Facebook, надзвичайна ситуація запроваджується, коли в країні чи окремому регіоні порушено нормальні умови життєдіяльності під час техногенних катастроф, стихійних лих чи епідемій.

Влада організовує:

визначається керівник робіт чи штаб, відповідальні за ліквідацію пригоди;

штаб має право напряму залучати будь-які держструктури та сили для подолання НС;

інформування населення;

у разі необхідності в зоні НС можлива евакуація населення;

безперервний контроль за розвитком НС та моніторинг епідемічної ситуації;

виявлення хворих та контактних, їх ізоляція та госпіталізація;

режим карантину, у тому числі: заборона масових заходів, обмеження руху пасажирського транспорту, закриття кордонів;

зупинення діяльності суб’єктів господарювання, розташованих у зоні НС, та обмеження доступу населення до такої зони;

комплекс санітарно-гігієнічних протиепідемічних та лікувальних заходів;

дезінфекція об’єктів та територій, спеціальна обробка техніки;

посилена охорона громадського порядку, патрулювання небезпечних у епідвідношенні об’єктів;

залучення необхідних сил і засобів та забезпечення роботи медичних і протиепідеміологічних установ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 жовтня Кабмін продовжив режим надзвичайної ситуації в Україні до кінця року.

В Україні режим надзвичайної ситуації було введенно 25 березня.

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявив, що режим надзвичайного стану через ситуацію з коронавірусом в Україні буде введено лише в тому разі, якщо такий крок ініціює президент.