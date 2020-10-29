Режим надзвичайної ситуації в Україні: МВС пояснило, як діє
Надзвичайна ситуація вводиться, коли в країні порушені нормальні умови життєдіяльності під час епідемій
Влада організовує заборону масових заходів, обмеження руху пасажирського транспорту, закриття кордонів
У разі необхідності в зоні НС можлива евакуація населення
У Міністерстві внутрішніх справ України пояснили, чим відрізняється режими "надзвичайної ситуації" і "надзвичайного стану".
Як повідомляє МВС у Facebook, надзвичайна ситуація запроваджується, коли в країні чи окремому регіоні порушено нормальні умови життєдіяльності під час техногенних катастроф, стихійних лих чи епідемій.
Влада організовує:
визначається керівник робіт чи штаб, відповідальні за ліквідацію пригоди;
штаб має право напряму залучати будь-які держструктури та сили для подолання НС;
інформування населення;
у разі необхідності в зоні НС можлива евакуація населення;
безперервний контроль за розвитком НС та моніторинг епідемічної ситуації;
виявлення хворих та контактних, їх ізоляція та госпіталізація;
режим карантину, у тому числі: заборона масових заходів, обмеження руху пасажирського транспорту, закриття кордонів;
зупинення діяльності суб’єктів господарювання, розташованих у зоні НС, та обмеження доступу населення до такої зони;
комплекс санітарно-гігієнічних протиепідемічних та лікувальних заходів;
дезінфекція об’єктів та територій, спеціальна обробка техніки;
посилена охорона громадського порядку, патрулювання небезпечних у епідвідношенні об’єктів;
залучення необхідних сил і засобів та забезпечення роботи медичних і протиепідеміологічних установ.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 жовтня Кабмін продовжив режим надзвичайної ситуації в Україні до кінця року.
В Україні режим надзвичайної ситуації було введенно 25 березня.
Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявив, що режим надзвичайного стану через ситуацію з коронавірусом в Україні буде введено лише в тому разі, якщо такий крок ініціює президент.