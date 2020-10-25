Ректора університету, де викрили підкуп курсантів, звинуватили в погрозах

Ректора Університету Державної фіскальної служби, де у день виборів викрили скуповування голосів курсантів, Павла Пашка звинуватили у погрозах.

Як повідомив у своєму Facebook політтехнолог Петро Щербина, ректор вишу написав йому повідомлення про можливе побиття.

"Мені написав повідомлення ректор Університету Державної фіскальної служби Павло Пашко і повідомив, що пан Страховський планує побити мене", – зазначив Щербина.

У зв'язку з цим, політтехнолог насамперед висловив прикрість, що ректор Державного університету пише російською мовою, а також, що він не заявив про свою відставку після того, як був спійманий на організації підкупу студентів на користь партії "Наш Край", від якої балотується.

"Прошу Національну поліцію невідкладно допитати ректора Павла Пашка, щоб він повідомив подробиці запланованого побиття мене громадянином Страховським, про яке пише Пашко", – закликав Щербина.

Він припустив, що ректор мав на увазі Андрія Страховського, який балотується від партії "Батьківщина" та закликав усіх у разі, дійсно, його побиття врахувати все ним написане. Щербина також звернувся до голови політсили Юлії Тимошенко з вимогою виключити з партії "забудовників, які купили місцеву організацію партії за 200 тисяч доларів і йдуть в раду, щоб забудувати приватний сектор".

"Також звертаюся до Міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова з проханням взяти на особистий контролюють погрози, про які мені написав ректор державного університету", – підсумував політтехнолог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Ірпені на Київщині викрили мережу підкупу виборців, організовану командиром факультету податкової поліції Університету державної фіскальної служби України. Вартість одного голосу коштувала 1,5 тис грн.