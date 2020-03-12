Рейс Мілан-Київ: трьох госпіталізованих уже перевірили на коронавірус

Трьох людей, яких доставили в лікарню з борта літака, що прибув з Італії до України, вже перевірили на коронавірус.

Про це головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив в ефірі програми "Право на владу".

"Троє осіб, які були доставлені з борта літака в Олександрівську лікарню, здорові. У них немає коронавірусної інфекції. Це підтверджено лабораторними дослідженнями. Система працює", – сказав він.

Зі свого боку в Міністерстві охорони здоров'я уточнили, що дослідження проводилися за допомогою швидких тестів

"Медичними працівниками лікарні було проведено дослідження трьох осіб з борту літака Мілан-Київ. За підсумками дослідження швидкими тестами на IgG / IgM до вірусу SARS-nCoV-2019 отримані негативні результати, тобто коронавірус не виявлений", – зазначили у відомстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, співзасновник Незалежної спілки працівників медичної галузі Антон Гура заявив, що в літаку, який прибув із Мілана в "Бориспіль" 12 березня, було багато хворих людей, яких особливо ніхто не перевіряв перед посадкою в Італії. Він також виклав відео з салону літака, на яких розповів подробиці.

Після цього Віктор Ляшко запевнив, що у всіх пасажирів перевірили температуру.

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