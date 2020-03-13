На борту літака, який прилетів із Мілана до Києва і був перевірений на коронавірус, близько половини пасажирів нібито мали явні ознаки інфекції і кричали на членів екіпажу.

Нові деталі розкрив співзасновник Незалежної спілки працівників медичної галузі Антон Гура, на якого посипалася критика після того, як він розповів, що бачив на борту.

"У мене квиток був на 26 місце. Я говорю відкрито, як є, у мене немає кураторів і я не політичний проєкт. Ви коли говорите про 4 або 3 хворих, не забувайте: половина літака були з ознаками вірусів і хвороб. Божевільна кількість людей просили гарячої води, щоб розмішати порошок", – поділився він.

Рейс Мілан-Київ: пасажири були хворі, кричали на екіпаж Скріншот із відео

При цьому, за словами Гури, екіпаж літака поводився гранично коректно. "Бортпровідники зробили неможливе, коректна поведінка, повага і професіоналізм був на вищому рівні, навіть коли іноземці кричали на них. Спасибі, друзі, за переліт у Мілан і назад", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що у всіх пасажирів авіарейсу Мілан-Київ, який прибув 12 березня в "Бориспіль", перевірили температуру. Коронавірусу у них не виявили.

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