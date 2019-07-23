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"Регіонали шкодують із того світу": Притула пройшовся по реваншу Кремля в Україні

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Український шоумен Сергій Притула, який балотувався у парламент від партії Святослава Вакарчука "Голос", заявив, що реванш прокремлівських сил в Україні став можливий завдяки бездіяльності правоохоронної системи.

Таку думку він озвучив в інтерв'ю журналістці Яніні Соколовій для програми "Рандеву" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Притула зазначив, що навіть ті регіонали, які наклали на себе руки, побоюючись відповідальності за злочини, зараз могли б пошкодувати про радикальний крок. Адже їхні колеги так і залишилися безкарними.

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"Стріляєте холостими! На фіга ви в Раді?" Притула розгромив Мураєва у прямому ефірі

Сергій Притула

Сергій Притула

Скріншот відео

"Беззубість української правоохоронної системи мене дуже лякає. Жодна одіозна персона тих часів (Януковича. – Ред.) у нас не присіла навіть. Я зараз за Єфремова не кажу, який там один віддувається за всю "братву". Думаю, що десь із того світу деякі представники Партії регіонів, які вкоротили собі віку, думають: "Навіщо ми це зробили?". Адже можна було спокійно це все перечекати за останні п'ять років, і корона б не впала", – сказав він.

Зазначимо, що в понеділок, 22 липня, Київський апеляційний суд ухвалив рішення випустити з-під варти скандального ексрегіонала Олександра Єфремова, якого звинувачують у державній зраді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Притула гостро відповів опоблоківцю Євгену Мураєву на його закиди щодо того, що про жителів окупованого Донбасу і переселенців нібито хвилюються тільки члени "Опозиційного блоку". Скандал між ними спалахнув у прямому ефірі.

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Особи
Сергій Притула Яніна Соколова
Місце
Україна
Тег
Партія регіонів
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Соболева Марина
Соболева Марина
Д.б.
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Что ни "славянин" украинский, то какая-то печенегско-хазарская рожа
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