"Референдум" Зеленського: озвучено відповідь українців на запитання про Донбас

Кирило Лютий
Кирило Лютий
Суспільство
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  • У першій половині вересня в Україні провели опитування

  • Створення вільної економічної зони підтримали лише 22,4% респондентів

  • Понад 40% не дали чіткої відповіді

Зеленський заявив, що хоче знати думку кожного

Понад 1/3 українців не схвалювали створення вільної економічної зони на Донбасі.

Про це у Facebook у четвер, 15 жовтня, повідомила школа політичної аналітики НаУКМА з посиланням на результати всеукраїнського репрезентативного опитування, яке проводилося в першій половині вересня. Вибірка становить 2000 респондентів.

Загалом 35,8% не схвалили ініціативу, частково або повністю створення ВЕЗ підтримали 22,4% опитаних. Ще 41,8% не змогли дати чіткої відповіді.

"Референдум" Зеленського: озвучено відповідь українців на запитання про Донбас

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