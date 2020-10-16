"Референдум" Зеленського: озвучено відповідь українців на запитання про Донбас
У першій половині вересня в Україні провели опитування
Створення вільної економічної зони підтримали лише 22,4% респондентів
Понад 40% не дали чіткої відповіді
Понад 1/3 українців не схвалювали створення вільної економічної зони на Донбасі.
Про це у Facebook у четвер, 15 жовтня, повідомила школа політичної аналітики НаУКМА з посиланням на результати всеукраїнського репрезентативного опитування, яке проводилося в першій половині вересня. Вибірка становить 2000 респондентів.
Загалом 35,8% не схвалили ініціативу, частково або повністю створення ВЕЗ підтримали 22,4% опитаних. Ще 41,8% не змогли дати чіткої відповіді.
Як писав OBOZREVATEL:
13 жовтня Зеленський записав звернення до українців, закликавши їх прийти на виборчі дільниці для участі в місцевих виборах 25 жовтня, щоб, зокрема, відповісти на п'ять важливих для суспільства запитань.
Пізніше Зеленський особисто озвучив перший запитання: чи потрібно ввести довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах?
Другим запитанням буде: чи підтримуєте Ви створення на Донбасі вільної економічної зони?
В Офісі президента додали, що також українцям хочуть поставити запитання щодо медицини, школи й парламенту.
В Офісі президента зазначили, що опитування не матиме юридичних наслідків, а так влада хоче дозволити українцям самостійно визначити свої базові очікування щодо курсу розвитку країни.