"Референдум" Зеленського: озвучено відповідь українців на запитання про Донбас

Понад 1/3 українців не схвалювали створення вільної економічної зони на Донбасі.

Про це у Facebook у четвер, 15 жовтня, повідомила школа політичної аналітики НаУКМА з посиланням на результати всеукраїнського репрезентативного опитування, яке проводилося в першій половині вересня. Вибірка становить 2000 респондентів.

Загалом 35,8% не схвалили ініціативу, частково або повністю створення ВЕЗ підтримали 22,4% опитаних. Ще 41,8% не змогли дати чіткої відповіді.

Як писав OBOZREVATEL: