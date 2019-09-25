Реалії "русского міра": в мережі показали сумний відеопрогноз щодо Кримського мосту

У мережі опублікували відео обвалення автодороги в Москві, спрогнозувавши аналогічну долю і незаконно побудованому Кримському мосту.

Відповідний ролик поширили в соцмережах (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"У Москві при будівництві ЦКАД обвалилася ділянка. Кримський міст у майбутньому буде виглядати саме так", – написали під відео на сторінці 25ЄС_EU_UA_NATO_USA в Twitter.

У мережі показали сумний відеопрогноз щодо Кримського мосту

Так, на кадрах видно, що відрізок конструкції буквально просів на очах у будівельників. Інцидент трапився 25 вересня.

У Москві при будівництві ЦКАД обрушився проліт. Кримський міст в майбутньому буде виглядати саме так)))) 25.09. pic.twitter.com/BfpcDwGyt4 - 25ЄС_EU_UA_NATO_USA_ יִשְׂרָאֵל🇮🇱🇺🇦🇺🇸🇪🇺🇬🇧 (@ herooftheday10) September 25, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський гідрогеолог Юрій Медовар заявив, що Кримський міст іще більше наблизився до просідання та руйнування після того, як окупанти провели залізничні випробування.

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