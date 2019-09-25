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27 вересня • оновлено в 19:54
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Реалії "русского міра": в мережі показали сумний відеопрогноз щодо Кримського мосту

28.1т Читати матеріал російською

У мережі опублікували відео обвалення автодороги в Москві, спрогнозувавши аналогічну долю і незаконно побудованому Кримському мосту.

Відповідний ролик поширили в соцмережах (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"У Москві при будівництві ЦКАД обвалилася ділянка. Кримський міст у майбутньому буде виглядати саме так", – написали під відео на сторінці 25ЄС_EU_UA_NATO_USA в Twitter.

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У мережі показали сумний відеопрогноз щодо Кримського мосту

У мережі показали сумний відеопрогноз щодо Кримського мосту

Так, на кадрах видно, що відрізок конструкції буквально просів на очах у будівельників. Інцидент трапився 25 вересня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський гідрогеолог Юрій Медовар заявив, що Кримський міст іще більше наблизився до просідання та руйнування після того, як окупанти провели залізничні випробування.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Крим Кримський міст
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Симонов Леонид
Симонов Леонид
На всякий случай просадку опор надо предусмотреть и принять меры, а именно: 1. Делать замеры, что, конечно, сейчас и делается. 2. Разработать уже сейчас технологию как предотвращения просадки (например, бурение наклонных скважин и цементацию грунта вокруг опор), так и безопасную эксплуатацию моста при просадке (например, путем наращивания высоты опор,например, под ж/д путями). Вариантов противодействия - несколько, даже достаточно. Главное, чтобы свидомая сволочь не торжествовала при оправдании своих предсказаний!
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Semenov Igor
Semenov Igor
Вот как то на первой фотографии в увеличинном месте - фрагмент Крымского моста и море вокруг, а на нижней фотографии - иной пейзаж и, по моему, не крымскимй.... и моря нет. А свидомые украинцы все время ловятся на этом и радуются... ну не идиоты ли? А в прочем - ....
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Виня Ксения
Виня Ксения
Semenov Igor, если у тебя дислексия и деменция, то не надо приписывать это другим.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Рагули! Засуньте в дупу сосулю.может дупа перестанет подгорать от злости.
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Колесниченко Вiталіи́
Колесниченко Вiталіи́
Бабаев Бабай, ну и фантазии! А тебе помогло?
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