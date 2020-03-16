С каждым днем количество новостей о коронавирусе в глобальном масштабе растёт еще быстрее, чем распространяется сам вирус. Все мы привыкли уже начинать свой день с просмотра новостей. Новостные ленты и соцсети все больше напоминают весну 2014-го, когда все граждане Украины ожидали очередных новостей с Донбасса. И ужасались. И порог восприятия негатива все понижался... за последние 6 лет мы привыкли к плохим новостям, новым данным о количестве погибших и раненых, разрушенных школах...

Этим, в принципе, и объясняется тотальное относительное спокойствие, если не сказать беспечность граждан в Украине. Масок в аптеках нет, плохо. Но очень сомневаюсь, что их бы носило значительно больше, если бы они были. Люди стараются продолжать привычный образ жизни. Попросту "ЗАБИТЬ". "МОЯ ХАТА С КРАЮ". "МЕНЯ ЭТО НЕ КОСНЁТСЯ".

Но все может стремительно и кардинально измениться в течении буквально нескольких недель. Можно проследить следующую тенденцию: после первых случаев заражения коронавирусов следует относительное затишье. Симптомы либо слишком слабы и ничем не отличаются от простой ОРВИ, поэтому люди не обращаются к врачам. Соответственно, не изолируются и продолжают распространять вирус.

А вот через 2-3 недели наступает полная Ж... Когда сотни и тысячи людей с осложнениями дыхания штурмуют больницы, в которых не хватает персонала и оборудования. Так было в Италии, где теперь врачи вынуждены выбирать, кому оказывать помощь, а кого оставлять умирать...

Поэтому я полностью поддерживаю инициативу мэра Кличко уйти на тотальный карантин. Надеюсь, с решением он не опоздал. Ближайшие две недели станут решающими. Или начнутся массовые смерти, которые невозможно будет скрывать, а поток пациентов с осложнениями станет слишком большим для нашей убитой медицины, либо минет нас чаша сия....

Поэтому относительная "толстокожесть" нашего общества может иметь как положительные, так и отрицательные последствия.

Если угроза коронавируса преувеличена и очаг распространения ввиду множества причин не будет большим, тогда общество пройдёт этот кризис относительно спокойно и без весомых потерь для психического здоровья.

А вот что начнётся, если не "пронесёт " и начнут фиксировать массовые случаи смерти, сложно даже представить. И те, кто сегодня смеётся с первых паникеров, массово закупающих гречку и туалетную бумагу, сами побегут... не только за ними... Это будет уже тест на то, как низко мы можем опуститься, спасая себя....

Так что соблюдаем спокойствие, максимально самоизолируемся. Ждать до развязки осталось недолго.

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