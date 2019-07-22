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"Раша, геть!" У Криму журналіст збунтувався проти Путіна

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Журналіст із Криму Євген Гайворонський, який у 2014 році активно підтримував російську анексію, закликав Москву забиратися з півострова.

Різким коментарем відповів він на оди Кремлю з боку одного з місцевих жителів у мережі. Підтверджуючий скріншот опублікувала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крим25%.

Так, під одним із відео у пабліку Ялти користувач Михайло Маркін запевнив, що якби півострів не окуповала Росія, жити там було б іще гірше. "Є ще хтось, хто шкодує про референдум? Радує, що в 2014 році кримчани ухвалили правильне рішення", – висловився він.

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Євген Гайворонський

Євген Гайворонський

Комерсант

Гайворонський у відповідь коротко написав: "Раша, геть із Криму!"

"Раша, геть!" У Криму журналіст збунтувався проти Путіна

Скріншот

"Ось і поговорили", – прокоментувала перепалку блогер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 березня в Криму затримали ялтинського журналіста Євгена Гайворонського, який закликав рятувати півострів від окупації.

7 квітня він вийшов на свободу з ізолятора тимчасового утримання окупованого Сімферополя.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Крим
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hunt andres
hunt andres
да это ж местный дурачок!:-) Нашли борца с режимом.
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