"Раша, геть!" У Криму журналіст збунтувався проти Путіна

Журналіст із Криму Євген Гайворонський, який у 2014 році активно підтримував російську анексію, закликав Москву забиратися з півострова.

Різким коментарем відповів він на оди Кремлю з боку одного з місцевих жителів у мережі. Підтверджуючий скріншот опублікувала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крим25%.

Так, під одним із відео у пабліку Ялти користувач Михайло Маркін запевнив, що якби півострів не окуповала Росія, жити там було б іще гірше. "Є ще хтось, хто шкодує про референдум? Радує, що в 2014 році кримчани ухвалили правильне рішення", – висловився він.

Євген Гайворонський Комерсант

Гайворонський у відповідь коротко написав: "Раша, геть із Криму!"

Скріншот

"Ось і поговорили", – прокоментувала перепалку блогер.

паблік Ялти

Ось і поговорили pic.twitter.com/xK0Nk6wXFV - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) July 22, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 березня в Криму затримали ялтинського журналіста Євгена Гайворонського, який закликав рятувати півострів від окупації.

7 квітня він вийшов на свободу з ізолятора тимчасового утримання окупованого Сімферополя.

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