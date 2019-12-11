Головна Новини
11 грудня • оновлено в 07:52
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Раптово посинів": найотруйніша рослина України вбила дитину. Яка вона

11.5т
Читати матеріал російською

На Чернігівщині в селі Стахорщина помер дев'ятирічний хлопчик, отруївшись корінцями рослини цикута.

Їх він спробував, гуляючи з двома друзями. Хлопці на озері знайшли корінь, схожий на моркву, вирвали його і з'їли. Всі вони отримали отруєння. Про це повідомляє ТСН.

Дітей почало нудити, у них паморочилося в голові і хапали судоми, їх екстрено госпіталізували. Михайло виявився наймолодшим з хлопців, його медики врятувати не змогли.

Новини
У Дніпрі посеред вулиці на очах у натовпу помер чоловік

"Хлопчик, який загинув, він посинів. Ми схопили його, щоб надати першу допомогу, на свіже повітря винесли і відкачали. Він сидів тихенько, а потім я заходжу в будинок, і з моїм сином те ж саме відбувається. Брат кричить, що з третім хлопчиком те ж саме", – розповіла Наталія Верхуша, мама одного з отруєних.

За словами медиків, у загиблої дитини шансу вижити не було.

"Він був без свідомості. У нього були тільки поодинокі вдихи. Те, що це отруєння сумнівів не викликало, тому що у всіх були однакові симптоми. Думали, можливо, таблетками", – розповіла лікар-анестезіолог Новгород-Сіверської районної лікарні.

Дитина загинула від цикути

Дитина загинула від цикути

Скріншот

Пізніше стало відомо, що діти отруїлися рослиною. Стан двох інших дітей вдалося стабілізувати.

Цикута є одним з самих отруйних рослин в Україні. Рослина з сімейства зонтичних, як морква з петрушкою, тільки стебло у нього порожній. Висока, легко витягується з грунту, і отруйна навіть при дотику.

"Раптово посинів": найотруйніша рослина України вбила дитину. Яка вона

"Найбільше отрути знаходиться в кореневище. В цикуті міститься цитотоксин, який дуже небезпечний, він діє на центральну нервову систему і викликає параліч", – розповів науковий співробітник інституту ботаніки імені М. Холодного Микола Федорончук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в місті Шостка Сумської області при загадкових обставинах загинув 12-річний хлопчик.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Автор
Катерина Луговська
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
29
1
Смішно
0
Цікаво
40
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Хо Хол
Хо Хол
Это же до какого отчаяния xoxлы доведены, что всякую поeбeнь жрут с болот от голода.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Хо Хол
Хо Хол
Надо было нижнюю часть в желтый покрасить. Чтоб жовтоблакытный был :D
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
sokolov ruslan
sokolov ruslan
Хо Хол, ты д.бил, черноротый
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги