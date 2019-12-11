"Раптово посинів": найотруйніша рослина України вбила дитину. Яка вона

На Чернігівщині в селі Стахорщина помер дев'ятирічний хлопчик, отруївшись корінцями рослини цикута.

Їх він спробував, гуляючи з двома друзями. Хлопці на озері знайшли корінь, схожий на моркву, вирвали його і з'їли. Всі вони отримали отруєння. Про це повідомляє ТСН.

Дітей почало нудити, у них паморочилося в голові і хапали судоми, їх екстрено госпіталізували. Михайло виявився наймолодшим з хлопців, його медики врятувати не змогли.

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"Хлопчик, який загинув, він посинів. Ми схопили його, щоб надати першу допомогу, на свіже повітря винесли і відкачали. Він сидів тихенько, а потім я заходжу в будинок, і з моїм сином те ж саме відбувається. Брат кричить, що з третім хлопчиком те ж саме", – розповіла Наталія Верхуша, мама одного з отруєних.

За словами медиків, у загиблої дитини шансу вижити не було.

"Він був без свідомості. У нього були тільки поодинокі вдихи. Те, що це отруєння сумнівів не викликало, тому що у всіх були однакові симптоми. Думали, можливо, таблетками", – розповіла лікар-анестезіолог Новгород-Сіверської районної лікарні.

Дитина загинула від цикути Скріншот

Пізніше стало відомо, що діти отруїлися рослиною. Стан двох інших дітей вдалося стабілізувати.

Цикута є одним з самих отруйних рослин в Україні. Рослина з сімейства зонтичних, як морква з петрушкою, тільки стебло у нього порожній. Висока, легко витягується з грунту, і отруйна навіть при дотику.

"Найбільше отрути знаходиться в кореневище. В цикуті міститься цитотоксин, який дуже небезпечний, він діє на центральну нервову систему і викликає параліч", – розповів науковий співробітник інституту ботаніки імені М. Холодного Микола Федорончук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в місті Шостка Сумської області при загадкових обставинах загинув 12-річний хлопчик.

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