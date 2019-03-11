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''Ракети на Кремль'': військовий експерт оцінив плани з озброєння України

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Україна повинна створити потужну ракетну зброю як стримуючий фактор на випадок прямого вторгнення Росії. Українські ракети, розміщені біля кордонів із РФ, зможуть вражати цілі далеко в тилу ворога.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV військовий експерт Юрій Кочевенко, коментуючи гучну заяву президента Петра Порошенка про розроблення українських ракет.

"Україна має в цій ситуації на озброєнні ракетні системи залпового вогню тактичної дії – "Град", "Ураган", "Смерч". Є тактична ракета "Точка У". Це база, яку ми маємо і на якій можемо щось будувати. Сьогодні вже пройшла випробування ракета "Нептун", дальністю до 300 км. Вона використовується як протикорабельна, і це один із факторів безпеки Азовського моря. Є розроблення на базі РСЗВ "Смерч", системи "Грім-2", ракети "Коршун", яка може в перспективі стати прообразом нашої балістичної ракети на кшталт американських "Томагавків" або російських "Калібрів", – перерахував Кочевенко.

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Водночас, зазначив експерт, потужності для виробництва ракет доведеться розгортати з нуля, це займе багато часу, тоді як Росія вже значно випереджає Україну в цьому виді озброєння.

"Російські ракети мають можливість нести ядерний заряд. Росія – ядерна держава. Українські ракети, якщо вони будуть, такої можливості не матимуть. Це зовсім інша "вагова категорія". Але навіть якщо ракет буде не багато, факт того, що ми зуміємо у випадку повномасштабної агресії відповісти по території супротивника – це важливий психологічний стримуючий фактор", – пояснив він.

Військовий експерт також додав, що ракети, які має намір створювати Україна, повинні розміщуватися близько до кордонів ворога.

"Перевага полягає в підлітний дальності, щоб противник не зміг зреагувати. Там рахунок йде на хвилини. Навіть якщо на 30 секунд, на 100 км буде ближче, це має сенс. З цієї точки зору було б логічно розмістити їх у Сумській області. Але є питання безпеки цих ракет, їхнього ураження з боку супротивника, дія можливих диверсійних груп", – розповів він.

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Кочевенко також підкреслив, що треба визначити майбутнє розміщення українських ракет: "Ракети не ставляться просто так, кожна заздалегідь має свою ціль. Як тільки від верховного головнокомандувача надходить команда – вона пішла. Для України зрозуміло, що ми не зможемо знищити всю систему ППО супротивника, його пускові установки. Треба в першу чергу завдати удару, який був би чутливим, це міг би бути Кремль, наприклад, або щось, що відчує Росія".

"Ракети, про які ми говоримо, мають радіус ураження до 1 км. Це потужний заряд, який знищує все в невеликому радіусі. Не йдеться про ракети, які можуть нести ядерний заряд і знищити місто. Високоточна зброя зводить до мінімуму втрати серед мирного населення і знищує перш за все військові об'єкти", – додав він.

''Ракети на Кремль'': військовий експерт оцінив плани з озброєння України

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Російсько-український конфліктПряма трансляціяЕфіри Oboz TVозброєння
Особа
Юрій Кочевенко
Місце
Україна
Теги
ракетизброяЗбройні сили України
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Пигин Макс
Пигин Макс
Хохлы совсем из ума выжили!!! Решили попугать Россию "ракетами". Воистину, Украина - страна, победившая разум!
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Рогатки и самострелы вот ваш максимум)
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Северг Олег
Северг Олег
Бедная Украина. Несчастная страна. Поганый украинский народец таки не угомонится пока не погубит свою страну.
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