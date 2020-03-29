Рак убив за 10 днів: з'ясувалася трагічна причина раптової смерті Бекешкіної

Відома українська соціологиня Ірина Бекешкіна померла всього через 10 днів після виявлення у неї тяжкої форми онкології.

Про це написала в Facebook її колега Ірина Філіпчук. Жінка до останнього не припускала, що скоро помре.

"Як так вийшло, що Іра померла? За 10 днів до смерті вона прийшла, як завжди, активна, позитивна в кабінет до головлікаря і каже: "У мене нічого не болить, але у мене погані аналізи". Добре, каже лікар, давайте ми Вас госпіталізуємо і зробимо якісну діагностику. І роблять. І діагностика показує 4 стадію онкозахворювання. Онко всюди: голова, хребет, шлунок. і стрімкий результат", – розповіла Філіпчук.

Ірина Бекешкіна померла: названа причина Politeka

"Чи розуміла вона, що вмирає? Ні, ні, ні... Вона не прощалася жодного разу, жодного разу не говорила: "Слухай, а раптом я помру, то..." Лікар їй сказав: "Ми зробимо операцію, видалимо осередок зі шлунка, потім хіміотерапія і позитивний прогноз", – додала колега Бекешкіної.

За її словами, покійна кожного дня чекала операції, проте її не могли провести через погані показники крові.

"Вливали донорську кров. Було якесь поліпшення і знову поганий аналіз. А потім була вже біль. І кололи знеболювальне. Але Іра ще дивилася пошту, читала Facebook. Коли інтервал між уколами став невеликий, вона "пішла". Спала і не реагувала ні на що. А потім пішла назавжди... І Слава Богу, що вона не зрозуміла, що вмирає, що вона не пережила жаху смерті. Дуже боляче..." – написала Філіпчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, трагічна новина про смерть Бекешкіної з'явилася на сайті Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва 21 березня. Колеги покійної відзначили, що її відхід став передчасним.

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