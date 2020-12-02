Радуцький назвав нову умову введення локдауну в Україні
Точних дат введення жорсткого карантину нині немає
За останні 8-9 днів зайнятими виявилися 28-29 тисяч "ковідних" ліжок
Локдаун в Україні доведеться вводити, коли кількість ліжок у медустановах, зайнятих хворими на COVID-19, наблизиться до 50 тисяч.
Про це Telegram-каналу PavlovskyNEWS заявив глава комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький. Він визнав, що жорсткий карантин, найімовірніше, не омине стороною Україну.
За словами нардепа, нині немає точних дат введення локдауну. Вони залежатимуть від навантаження на систему охорони здоров'я, зокрема від заповнюваності ліжок у лікарнях.
За інформацією МОЗ, нині є 52 тисячі місць для хворих на COVID-19. За останні 8-9 днів зайнятими виявилися 28-29 тисяч ліжок.
"Якщо в такій нормі буде, то в локдауні немає сенсу. Якщо будемо наближатися до 50 тисяч зайнятих ліжок, треба буде вводити жорсткий карантин, бо не буде куди класти людей", – уточнив Радуцький.
Зазначимо, що в Україні 58% населення підтримали введення жорсткого карантину (локдауну) в період новорічних свят.
Раніше OBOZREVATEL писав, що таке локдаун і що може загрожувати Україні.
Ми вивчили прогнози Кабінету міністрів, Міністерства охорони здоров'я, статистику по коронавірусу в Україні та в світі, а також підготував дві моделі розвитку ситуації, про які докладно можна прочитати в нашому матеріалі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Президент Володимир Зеленський заявив, що локдаун в Україні можливий за 15 тис. випадків коронавірусу (COVID-19) на добу.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов раніше заявив, що локдаун введуть, якщо щоденний рівень захворюваності на коронавірус у країні досягне 20 тис. осіб, а заповнюваність ліжок, враховуючи з тими, що будуть у мобільних шпиталях, становитиме 100%.
Пізніше Степанов заявив, що за наявного співвідношення хворих і госпіталізованих повний локдаун в Україні можуть ввести за умови 30 тисяч нових хворих на COVID-19 за добу.
Раніше Радуцький стверджував, що сигналом для посилення обмежень можуть стати 20 тисяч заражень щодня.