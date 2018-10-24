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Раб чи ледар? В Україні спалахнув скандал через прибирання у школах, батьки розділилися

19тЧитати матеріал російською

В одній з київських шкіл учнів залучають до підтримки чистоти у класах як прибиральників.

Про ситуацію написала у групі "Батьки SOS" у Facebook мати 12-річного школяра Анна Клименко, прикріпивши скріншоти з так званого батьківського чату у Viber.

"Ну як вибити з голів людей цей маразм?! Якщо дитина не буде прибирати у класі, вона стане декоративною рослиною... Я люблю свого 12-річного декоративного кактуса і не хочу змушувати його виконувати роботу за інших дорослих тіток і дядьків...", — підписала вона пост.

Раб чи ледар? В Україні спалахнув скандал через прибирання у школах, батьки розділилися

Раб чи ледар? В Україні спалахнув скандал через прибирання у школах, батьки розділилися

Раб чи ледар? В Україні спалахнув скандал через прибирання у школах, батьки розділилися

Раб чи ледар? В Україні спалахнув скандал через прибирання у школах, батьки розділилися

Раб чи ледар? В Україні спалахнув скандал через прибирання у школах, батьки розділилися

Раб чи ледар? В Україні спалахнув скандал через прибирання у школах, батьки розділилися

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Ця ситуація викликала справжню суперечку серед батьків, які підтвердили, що і в їхніх школах є подібні вимоги. Одні мами і тата обурені тим, що їхніх дітей, як рабів, змушують мити підлогу у класах, де повинні працювати штатні прибиральниці:

"Невдячна справа заважати рабам виховувати своїх дітей рабами, а тим більше рятувати від їхніх мозолистих прибиральницьких рук свою дитину".

Раб чи ледар? В Україні спалахнув скандал через прибирання у школах, батьки розділилися

Раб чи ледар? В Україні спалахнув скандал через прибирання у школах, батьки розділилися

Раб чи ледар? В Україні спалахнув скандал через прибирання у школах, батьки розділилися

Раб чи ледар? В Україні спалахнув скандал через прибирання у школах, батьки розділилися

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Інші ж навпаки впевнені, що в цьому є виховний момент:

"Люди! Ви себе чуєте? Чому так страшно, що дитина прибере у класі? Ви хоч раз бачили, які класи після уроків? Ви ж самі вирощуєте дітей, які не поважають працю прибиральниць. Чи прибиральниці — не люди? Ніхто не каже за них прибирати. Треба прибирати після себе! От і все".

Раб чи ледар? В Україні спалахнув скандал через прибирання у школах, батьки розділилися

Раб чи ледар? В Україні спалахнув скандал через прибирання у школах, батьки розділилися

Раб чи ледар? В Україні спалахнув скандал через прибирання у школах, батьки розділилися

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Харкові школярку публічно принизили через те, що її батьки відмовилися здавати гроші на потреби класу.

Місце
Україна
Об'єкти
школапобори в школі
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Arhipenko Sergey
Arhipenko Sergey
Что за базар-вокзал это шо главная проблема школы? Я учился с 1969 по 1977 и у нас было принято убирать после уроков. Начали с 1й парты и вперед по очереди ни кто не шланговал и не устраивал истерик. Дома как отче наш матери помогал и убирал и посуду мыл, и гладил и т.д. Сейчас без проблем могу дома вести хозяйство когда жинки нет. Ну конечно если наши хитромудрые учителя деньги за уборку класса берут а класс дети убирают тогда да! А так не портите детей, либо продолжайте целовать их в попу.
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Кот Мирослава
Кот Мирослава
Если ребенок будет за собой убирать . то он подумает бросать ли под стол мусор . или отнести в урну. А взрослые .которые против того. чтобы ребенок учился ценить чужой труд . так же само плюют на улицах и приучают так же делать своих детей только на том основании. что есть дворники. которым платят за уборку улиц. Такие родители могут не дождаться помощи на старости лет . если не заплатят своим взрослым детям- все в этом мире взаимосвязано
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Правильно хахлы целуйте своих детей в жопу . будет потом кому вам жопу в старости вытирать
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