Раб чи ледар? В Україні спалахнув скандал через прибирання у школах, батьки розділилися

В одній з київських шкіл учнів залучають до підтримки чистоти у класах як прибиральників.

Про ситуацію написала у групі "Батьки SOS" у Facebook мати 12-річного школяра Анна Клименко, прикріпивши скріншоти з так званого батьківського чату у Viber.

"Ну як вибити з голів людей цей маразм?! Якщо дитина не буде прибирати у класі, вона стане декоративною рослиною... Я люблю свого 12-річного декоративного кактуса і не хочу змушувати його виконувати роботу за інших дорослих тіток і дядьків...", — підписала вона пост.

Ця ситуація викликала справжню суперечку серед батьків, які підтвердили, що і в їхніх школах є подібні вимоги. Одні мами і тата обурені тим, що їхніх дітей, як рабів, змушують мити підлогу у класах, де повинні працювати штатні прибиральниці:

"Невдячна справа заважати рабам виховувати своїх дітей рабами, а тим більше рятувати від їхніх мозолистих прибиральницьких рук свою дитину".

Інші ж навпаки впевнені, що в цьому є виховний момент:

"Люди! Ви себе чуєте? Чому так страшно, що дитина прибере у класі? Ви хоч раз бачили, які класи після уроків? Ви ж самі вирощуєте дітей, які не поважають працю прибиральниць. Чи прибиральниці — не люди? Ніхто не каже за них прибирати. Треба прибирати після себе! От і все".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Харкові школярку публічно принизили через те, що її батьки відмовилися здавати гроші на потреби класу.