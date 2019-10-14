"Зламали щелепу та ніс": стало відомо, за що в Києві розкоронували злодія в законі

Українського злодія в законі Андрія Недзельського за прізвиськом "Неділя" побили і "розкоронували" за спробу усунути свого конкурента за допомогою зв'язків в поліції.

Про це повідомляє "Страна.ua". За даними видання, інцидент стався на весіллі дочки кримінального авторитета Олега Крапівіна на прізвисько "Олег Бакинський".

Андрій Недзельський на прізвисько "Неділя" Скрін відео CrimeTime

Андрій Недзельський ворогував з іншим злочинцем на прізвисько "Нодар Руставський", якого рік тому викрали люди, які представлялися "оперативниками карного розшуку".

"Насправді вони не були співробітниками кримінального розшуку. Нодара Руставського кинули в підвал, при цьому пояснили, що проводиться якась оперативна робота. Але ніяких санкцій суду у них не було. Через тиждень Нодара викупили за п'ятдесят тисяч євро його люди", – розповіло джерело видання.

Згодом злодії прийшли до висновку про зв'язки Андрія "Неділі" з великими чинами з поліції. При цьому він сам їх особливо не приховував. Кримінальники вирішили, що "Неділя" намагається розібратися зі своїм недругом "Нодаром Руставським" руками "ментів", що є "табу" в кримінальному співтоваристві.

Недзельського запросили на весілля до Олега Крапівіна на прізвисько "Олег Бакинський". Після очної ставки з іншим "авторитетом", "злодій в законі" Умка з іншими злодіями стали бити злодія Андрія Недзельського.

"Неділі" зламали ніс та щелепу і викинули з ресторану. За злодійськими поняттями, побиття злодія в законі рівними за рангом людьми вважається приниженням і автоматично "розкоронацією". Після цього "Неділя" був змушений звернутися до медиків і тільки вчора вийшов з лікарні.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як 1 серпня в Запоріжжі у власному дворі вбили місцевого кримінального авторитета. Жертвою виявився Олексій Петров на прізвисько "Петрик".

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!