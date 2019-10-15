"Живуть, як тварини!" У Криму поставили на місце "понаїхалого" з Росії

Жителі Криму влаштували в мережі перепалку з росіянином, який переїхав на анексований півострів.

Приводом для суперечки стало повсюдне встановлення окупантами металодетекторів. Підтверджуюче листування з пабліка Феодосії опублікувала у Twitter блогерка RoksolanaToday&Крим25%.

Так, користувач Олег Андрєєв "наїхав" на кримчан через незгоду з діями "влади". "Металодетектори їм не подобаються. А як якась НП, так винна влада, Медведєв, Путін, Сечін і т. д. Може, краще перестрахуватися зараз, ніж потім шкодувати?" – написав він.

У Криму поставили на місце "понаїхалого" з Росії

"Як завжди, "понаїхалі" за паркани, самі звикли жити, як тварини в клітці, і нам своє намагаються нав'язувати. Як ми стільки років без парканів жили і терактів не було!" – відповіли йому.

"Тобто, робимо висновок – коли була Україна, ніяких НП не могло бути. Там, де з'являється русня – ймовірність НП зростає до 100%", – додали в коментарях.

Скріншот

Скріншот

паблік Феодосії

Понаехі ЗА паркани

звикли

без клітини не затишно їм

Олег з Пітера припер в Фео pic.twitter.com/LSUbiZMysx - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) October 15, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в окупованій Ялті почали збір підписів за заборону встановлення окупантами парканів біля моря.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал