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15 жовтня • оновлено в 17:14
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"Живуть, як тварини!" У Криму поставили на місце "понаїхалого" з Росії

1.7т Читати матеріал російською

Жителі Криму влаштували в мережі перепалку з росіянином, який переїхав на анексований півострів.

Приводом для суперечки стало повсюдне встановлення окупантами металодетекторів. Підтверджуюче листування з пабліка Феодосії опублікувала у Twitter блогерка RoksolanaToday&Крим25%.

Так, користувач Олег Андрєєв "наїхав" на кримчан через незгоду з діями "влади". "Металодетектори їм не подобаються. А як якась НП, так винна влада, Медведєв, Путін, Сечін і т. д. Може, краще перестрахуватися зараз, ніж потім шкодувати?" – написав він.

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У Криму поставили на місце "понаїхалого" з Росії

У Криму поставили на місце "понаїхалого" з Росії

"Як завжди, "понаїхалі" за паркани, самі звикли жити, як тварини в клітці, і нам своє намагаються нав'язувати. Як ми стільки років без парканів жили і терактів не було!" – відповіли йому.

"Тобто, робимо висновокколи була Україна, ніяких НП не могло бути. Там, де з'являється русняймовірність НП зростає до 100%", – додали в коментарях.

У Криму поставили на місце "понаїхалого" з Росії

Скріншот

У Криму поставили на місце "понаїхалого" з Росії

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в окупованій Ялті почали збір підписів за заборону встановлення окупантами парканів біля моря.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Крим
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Немо Александр
Немо Александр
Ну слава Богу - поставили на место. Перемога!!!)))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Рано или поздно Крым вернут и прийдеться им обратно ехать)
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Овчинников Михаил
Овчинников Михаил
Артеллерист Моня, а тебе об этом Крымчан лично сказали так мой брат в Крыму сказал на вопрос хочет ли он обратно в Украину он покрутил у виска и сказал я что похож на папуаса дикого из окраины
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Mega Death
Mega Death
Всегда веселит этот наивный сельский примитивизм украинцев))
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