"Ціна свободи": українців вразило сильне фото з Героями війни на Донбасі

У мережі викликало ажіотаж сильне фото, виставлене в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла в центрі Львова.

На ньому зображений меморіал, зроблений людьми в церкві, зі світлин загиблих львів'ян-захисників України. Фотографію опублікували на сторінці волонтерського фонду "Повернись живим" у Facebook. Всього за декілька годин допис зібрав приблизно 3 тисячі лайків, до 120 коментарів і більше 300 поширень.

Загиблі на Донбасі львів'яни Facebook "Повернись живим"

"Гарнізонний храм святого апостолів Петра і Павла в центрі Львова. Десятки вірян проходять повз фотографії військових, загиблих у війні на Донбасі. Майже всі зупиняються, і мало не кожен шукає на стендах ім'я того, кого знав особисто, з ким жив у сусідніх будинках, із ким міг би і далі дружити, але... Ми не можемо повернути загиблих. Але повинні завжди пам'ятати про те, яку ціну платимо за нашу з вами свободу", – написали волонтери під зворушливим дописом.

У коментарях українці також поділилися своєю скорботою за загиблими Героями, нагадавши, що вже шостий рік в Україні продовжують гинути її кращі сини.

"Дуже важко було біля цього стенду. Важко крізь сльози вдивлятися в обличчя полеглих. Повага і низький уклін", "Кожного дня йдуть кращі сини України. Боляче до сліз! Низький уклін вам, рідні", "Відвідала храм навесні. Підійшла до стенду – перехопило подих. Сльози мимоволі текли по щоках. Ні слова вимовити було неможливо. Шкода. Дуже шкода, що стільки людей, обличчя яких дивилися на мене зі стенду, полеглих і які досі гинуть за нашу свободу, за мир в Україні", "Ніхто не забутий, ніщо не забуте. Низький уклін вам, сини України. Спіть спокійно, Герої України", "Знаєте, що ще вражає в цьому храмі? Портрети дітей, чиї батьки віддали життя за нас із вами", – пишуть люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у серпні українців зворушило фото Стіни пам'яті Героїв, які загинули на війні, розв'язаній Росією на Донбасі. Вона розташована біля Михайлівського собору в Києві. Волонтер Віталій Дейнега назвав її "межею між Україною і "русскім міром".

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