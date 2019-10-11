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11 жовтня • оновлено в 13:15
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/ Суспільство

"Путін наказав": російські пропагандисти раптово "забули" про Україну

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На російських центральних телеканалах виконали наказ президента Володимира Путіна і раптово припинили виставляти Україну та український народ "у невигідному світлі".

До такого висновку прийшли "Ведомости", спираючись на дані моніторингу. Все почалося з того, як 3 жовтня Путін розкритикував російське телебачення через висвітлення подій в Україні. Після цього кількість згадок про нашу країну різко зменшилася.

Так, за 4-6 жовтня цей показник становив 187, пікове значення — 118 згадок зафіксували 4 жовтня, коли про Україну говорили зокрема й у зв'язку з мітингами та розмовою президента США Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Російські пропагандисти раптово "забули" про Україну

Російські пропагандисти раптово "забули" про Україну

24 канал

Новини
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Для порівняння, 27-29 вересня, коли ЗМІ обговорювали переговори Трампа і Зеленського, загальне число згадок України становило 206.

Деякі програми після слів Путіна змістили акценти. Так, "Центральне телебачення" на НТВ 5 жовтня обговорювало мітинги націоналістів і п'ятого президента Петра Порошенка. Водночас видання припускає, що "зміщення акцентів обумовлено порядком цього тижня".

Як писав OBOZREVATEL, російський політолог Андрій Окара публічно присоромив топпропагандистів Кремля за поширення фейків про "громадянську" війну в Україні.

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Росія
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Юсупов Станислав
Юсупов Станислав
Факты?
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Обозреватель..ты какие каналы смотришь??где ты сию тенденцию узырил?
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Nemo Александр
Nemo Александр
Сироткин Андрюха, там в статье ссылка есть на ведомости.РУ. Вот вали ныне на их сайт и задавай сии дурацкие вопросы.
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Krass Марк
Krass Марк
Завтра им Ху@ло еще что нибудь скажет.Куда стадо гонят,туда и скот идет
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Krass Марк, ныне весь скот собран исключительно в пределах украины...вовнутри...
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