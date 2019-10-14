"Не дочекаєтесь!" Зеленський потужно виступив перед військовими на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 14 жовтня, в ході робочої поїздки на Донбас звернувся до військовослужбовців Операції Об'єднаних сил із потужною промовою.

Глава держави привітав воїнів із Днем захисника України. Відповідну трансляцію вела в Facebook пресслужба Офісу президента (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Зеленський заявив, що до 2014 року Україна жила надто безтурботно і навіть не підозрювала, що війна може бути так близько. "У той час держава або мало, або взагалі не турбувалася про власне військо. Ми чули про військові конфлікти, але не думали, що це може нас торкнутися", – сказав він.

Скріншот з відео

За словами президента, щоб зрозуміти свою помилку, українцям довелося заплатити занадто високу ціну за "недалекоглядність і наївну дитячу довірливість": втратою частини територій і тисяч людей. Зеленський пояснив, що має на увазі анексію Криму і війну на Донбасі.

"Але Україні вдалося на зло всім ворогам стати на ноги, обтрусити пил, посміхнутися і сказати: "Ні, не дочекаєтеся!" – заявив глава держави. Причиною він назвав незламність українців.

"Шановні воїни! Спасибі вам за вашу відвагу, доблесть, характер, дух, волю, витримку, за мирний сон в українських містах і селах. Нехай Покрова Пресвятої Богородиці, яка ще здавна допомагала українським козакам, завжди оберігає вас і захищає", – резюмував він.

В Офісі президента також розкрили подробиці візиту Зеленського на Донбас. Відзначається, що він ознайомився з ситуацією на лінії зіткнення в зоні проведення Операції Об'єднаних сил, а також з умовами несення служби і проживання українських військових на передовій.

Зеленський відвідав штаб ООС Пресслужба президента

За власною ініціативою, без подання Міністерства оборони України, президент вручив державні нагороди і годинники п'яти бійцям 92-ї окремої механізованої бригади оперативного командування "Схід" Сухопутних військ Збройних сил України.

Зеленський відвідав штаб ООС Пресслужба президента

Також Зеленський вшанував пам'ять Героя України, заступника командира батальйону 72-ї окремої механізованої бригади Андрія Кизила, поклавши квіти до пам'ятника захисникам Авдіївки в Донецькій області з портретом загиблого воїна.

Зеленський відвідав штаб ООС Пресслужба президента

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський звернувся до українців перед Днем захисника, пообіцявши не здавати інтереси держави в переговорах по Донбасу.

Перед цим 1 жовтня президент пообіцяв українцям, що гучна "формула Штайнмаєра" не призведе до капітуляції країни.

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