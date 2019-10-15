Головна Новини
15 жовтня • оновлено в 12:22
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Московський смог розсіється!" У ПЦУ поставили на місце Росію через спекуляції

688 Читати матеріал російською

Росія намагається інформаційно пом'якшити наслідки для себе рішення, ухваленого Собором ієрархів Церкви Греції про визнання ПЦУ.

Таку думку висловив архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря) в Facebook, нагадавши, як після вручення Томосу ще кілька тижнів в пресі гуляли твердження, що він - "не справжній".

"Зараз почалися спекуляції навколо того, що процедурно на Соборі не відбувалося голосування, а, отже, нібито "рішення не було ухвалено", - написав він.

"По-перше, саме такий порядок був обраний свідомо. Оскільки в висновках синодальних комітетів, на які спирається надалі Постійний Синод і Собор ієрархів, зазначено, що право всеправославного проголошення автокефалії є правом Вселенського Патріарха. Тому проведення голосування з цього приводу в іншій церкві поставило б під сумнів таке право, а отже - всі автокефалії, проголошені Вселенським Патріархатом, включаючи автокефалію самої церкви Греції", - пояснив Зоря.

Архієпископ Євстратій (Зоря)

Архієпископ Євстратій (Зоря)

Facebook Зорі

По-друге, за його словами, Собор спеціально вибрав комітет на чолі з митрополитом для публічного представлення позиції.

Новини
"Об'єднує всю Україну!" Епіфаній розповів про епохальний етап для ПЦУ

"Зроблені ним після Собору заяви про визнання автокефалії Української Церкви - не просто думка окремого ієрарха (як думки тих, хто не хотів підтримати соборне рішення і на чиї заяви зараз намагається в своїй пропаганді спиратися московська сторона). Митрополитом Ієрофеєм була оголошена офіційна позиція Собору, а отже - позиція Церкви Греції", - додав архієпископ.

Він підкреслив, що за тиждень і цей московський інформаційний смог розсіється.

"Але доводиться пояснювати здавалося б очевидні речі - щоб якомога менше людей від нього вчаділи", - підсумував Зоря.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Церква Еллади визнала Православну Церкву України як незалежну, рівноправну сестру в родині помісних православних церков.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Місце
Україна
Тег
Православна церква України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
3
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel