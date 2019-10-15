"Московський смог розсіється!" У ПЦУ поставили на місце Росію через спекуляції

Росія намагається інформаційно пом'якшити наслідки для себе рішення, ухваленого Собором ієрархів Церкви Греції про визнання ПЦУ.

Таку думку висловив архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря) в Facebook, нагадавши, як після вручення Томосу ще кілька тижнів в пресі гуляли твердження, що він - "не справжній".

"Зараз почалися спекуляції навколо того, що процедурно на Соборі не відбувалося голосування, а, отже, нібито "рішення не було ухвалено", - написав він.

"По-перше, саме такий порядок був обраний свідомо. Оскільки в висновках синодальних комітетів, на які спирається надалі Постійний Синод і Собор ієрархів, зазначено, що право всеправославного проголошення автокефалії є правом Вселенського Патріарха. Тому проведення голосування з цього приводу в іншій церкві поставило б під сумнів таке право, а отже - всі автокефалії, проголошені Вселенським Патріархатом, включаючи автокефалію самої церкви Греції", - пояснив Зоря.

Архієпископ Євстратій (Зоря) Facebook Зорі

По-друге, за його словами, Собор спеціально вибрав комітет на чолі з митрополитом для публічного представлення позиції.

"Зроблені ним після Собору заяви про визнання автокефалії Української Церкви - не просто думка окремого ієрарха (як думки тих, хто не хотів підтримати соборне рішення і на чиї заяви зараз намагається в своїй пропаганді спиратися московська сторона). Митрополитом Ієрофеєм була оголошена офіційна позиція Собору, а отже - позиція Церкви Греції", - додав архієпископ.

Він підкреслив, що за тиждень і цей московський інформаційний смог розсіється.

"Але доводиться пояснювати здавалося б очевидні речі - щоб якомога менше людей від нього вчаділи", - підсумував Зоря.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Церква Еллади визнала Православну Церкву України як незалежну, рівноправну сестру в родині помісних православних церков.

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